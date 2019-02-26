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Группу Дятлова погубили химические пары

Кадр youtube.com
В деле гибели туристов появилась новая версия

Расследование тайны смерти группы Дятлова продолжается. Заведующий отделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов заявил, что знает причину, из-за которой погибли туристы.

По его словам, путешественники стали жертвой токсичного воздействия паров и капель серной кислоты. Они образовались в результате температурной инверсии от выбросов.

"Когда группа попала под воздействие паров и капель серной кислоты, то они поставили палатку – в самом неудобном месте, на склоне, но у них не было выбора. Концентрация вредных веществ увеличивалась, и люди в панике стали покидать палатку и бежать раздетыми в лютый мороз",

цитирует Тарасова "Аргументы и Факты".

Кадр youtube.com

Специалист подчеркнул, что сам испытал на себе этот эффект. Он рассказал, что однажды зашел в теплицу, где до этого его жена зажгла серную шашку.

"Я случайно зашёл раньше, чем следовало – сразу ощутил ужасное раздражающее воздействие, сильный кашель. Попытался как можно скорее выбраться наружу", – добавил он.

Николай Тарасов считает, что все ответы на вопросы даст только повторная эксгумация тел туристов группы Дятлова.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия. 

Фоторепортаж
Пытали перед смертью: всплыла жуткая правда о гибели группы Дятлова
Кадр из фильма &#34;Тайна перевала Дятлова&#34; Фото: wikipedia.org Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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