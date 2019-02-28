Сами виноваты: в деле о гибели группы Дятлова поставили точку

Из сотен версией произошедшей трагедии осталась всего лишь одна

Пока Генпрокуратура продолжает выяснять причину, по которой 9 лыжников умерли на Северном Урале 2 февраля 1959 г., журналисты обнаружили любопытный факт. Оказывается, в 2015-м СК РФ провел собственное расследование этой трагедии, а вот его результат скрыл.

Следователи пришли к выводу, что их коллеги в 1959-м некачественно сделали свою работу, а туристов подвела неосведомленность. Из всех лыжников в таком сложном походе, как на гору Холатчахль, участвовал лишь сам Игорь Дятлов, да и то один раз. Более того, у них не было точной карты местности – они шли наугад. Однако главная ошибка студентов заключалась в том, что они выбрали неподходящее место для ночевки – на склоне горы. Ведь обильный снегопад, подтверждение которому ему и на фото туристов, шел больше суток.

Студенты побежали из палатки, как передают журналисты издания "Московский комсомолец", получившие материалы дела, из-за снежного оползня. Его они частично сами же и спровоцировали. Лыжники подрезали склон, когда устанавливали свой ночлег. Снег начал сходить, когда его выпало слишком много. Этого не поняли советские сотрудники правоохранительных органов, так как наблюдали место происшествия в хорошую погоду спустя почти месяц, когда часть снега уже унесло ветром.

Лыжники, не успевшие утеплиться, инстинктивно бежали вниз к лесу, где развели огонь и сняли часть одежды, в результате двое из них замерзли. Три человека, как передает издание "Царьград", безуспешно пытались под бураном дойти до палатки, чтобы достать вещи. Еще несколько студентов ушли ниже к реке, надеясь там скрыться от непогоды, но провалились в вымытый водой грот. После чего на них обрушился снег – так они и получили травмы.

Таким образом, СК РФ исключил существующие версии с криминалом, нападением инопланетян, а также взрывом ракеты. Впрочем, эксперты утверждают, что с Уральских гор снег сойти не может.