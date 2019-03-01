Кусались и бились о камни: группа туристов таинственно погибла в Саянах

Загадочная история похожа на тайну перевала Дятлова

Группа Игоря Дятлова, погибшая 60 лет назад в Уральских горах, не единственная жертва таинственных мистических мест России.

Много лет спустя, в августе 1993 г., в Восточных Саянах страшной смертью погибли 6 туристов во главе с руководителем Людмилой Коровиной. Самому младшему туристу было 15 лет, Коровиной – 41 год. Перед смертью погибшие вели себя странно: они бились головой о камни как сумасшедшие, изо рта шла пена, кроме того, они почему-то разделись.

В программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым" разбирались в деталях этой загадочной истории.

Хребет Хамар-Дабан пользуется дурной репутацией у местных – многие считают, что там находится вход в таинственную Шамбалу, над горами часто видят НЛО, а в древние времена это было место жертвоприношений.

Лишь одна участница трагического похода в Саянах выжила – Валентине Уточенко тогда было 17 лет. Официальной причиной гибели туристов стало переохлаждение, однако ни спасатели, ни родственники погибших в это не верят.

Дочка Людмилы Коровиной Наталья призналась, что 20 лет назад к ней пришли люди, дали деньги и заставили молчать и не задавать лишних вопросов. Она считает, что ее мать и подопечные надышались каким-то таинственным газом. Местные жители подтверждают, что какие-то таинственные туманы и облака бывают на хребте постоянно.

Гид Максим Байкалов считает, что это древние шаманские места. Он думает, что надо задобрить духов, чтобы поход был хорошим, а погибшая группа, видимо, пренебрегла этим.

Кроме того, туристы собирали растение золотой корень – местные считают, что духи могут отомстить за такой несанкционированный сбор.

Шаман Сергей Дамдинов подтверждает, что имело место нарушение гармонии природы и погибшие за это поплатились. Хамар-Дабан – сакральное место, туда нельзя пойти в любой день, предупредил шаман. Туристам нужно было посоветоваться с местными жителями, чтобы выбрать нужные сроки и даты путешествия.

Впрочем, вторая группа, которая в это же время вышла в поход в той же местности, осталась в живых. Одна из участниц группы Наталья считает, что те туристы, которые погибли, просто были слишком недисциплинированными и никакой мистики в том, что произошло нет.