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Жуткие фото погибшей группы Дятлова выложили в Сеть

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
На снимках видны обезображенные тела умерших

В интернете появились новые фотографии туристов, погибших на перевале Дятлова в 1950 году.

Снимки опубликовало издание Politeka, ссылаясь на Telegram-канал с исторической тематикой. Кадры могут по-настоящему шокировать: на кадрах видны вырванные глаза, снятая кожа и жуткие обморожения.

Загадочная смерть туристов не дает покоя скептикам уже много лет. Многие исследователи склоняются к тому, что палатка лыжников попала под снежный завал, туристы растерялись и погибли из-за ураганного ветра.

Но в последнее время появляется все больше новых версий, имеющих под собой реальные доказательства.

Ранее Utro.ru сообщало об уральце Алексее Команеве, который утверждает, что видел убийство всей группы.

Однако, следователи считают, что главная ошибка студентов заключалась в том, что они выбрали неподходящее место для ночевки – на склоне горы. Ведь обильный снегопад, подтверждение которому есть и на фото туристов, шел больше суток.

Дарья ПЕТРОВА
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