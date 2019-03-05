Страшная картина убийства туристов на Урале может оказаться постановкой

Тела погибших на перевале Дятлова туристов могли сбросить с самолета, чтобы скрыть настоящую причину их смерти. Такую версию случившегося еще пару лет назад озвучил Юрий Кунцевич, руководитель фонда памяти группы Дятлова.

"Эту версию подтверждают и некоторые другие факты: допустим, я не нахожу объяснения, как тела четверых туристов могли оказаться на трехметровой глубине под снегом в ручье. Такое могло произойти, только если их сбрасывали с вертолета",

– говорил он в интервью "Российской газете".

О том, что же на самом деле произошло с туристами на Северном Урале говорят уже не первый год. В Сети то и дело появляются новые версии. Так, есть те, кто считают, что дятловцы стали жертвами шаманов-убийц, другие – НЛО, третьи утверждают, что они отравились токсичными парами и так далее.

Перевал назвали в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые ушли покорять высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Молодые люди, не первый раз совершавшие восхождение, почему-то оказались полураздетыми, некоторые из без ботинок и верхней одежды. Странно, что их палатку изрезали, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших. У многих из группы Дятлова зафиксированы следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.