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Все было не так: тайна перевала Дятлова раскрылась по-новому

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
продолжениеПравду о перевале Дятлова раскроют новые улики
История гибели девяти человек может оказаться близка к разгадке как никогда

Совсем скоро, в ночь на 2 февраля, исполнится 60 лет со дня гибели в Уральских горах группы туристов под руководством Игоря Дятлова. Приближение юбилея трагедии ознаменовалось новой версией разгадки зловещего происшествия

Новую версию трагедии выдвинул в Сети блогер Сергей Доля. Он считает, что никакой тайны перевала Дятлова не существует вообще, а студенты погибли из-за того, что "в палатке произошел взрыв смеси паров спирта с воздухом". К этому сенсационному выводу Сергей пришел, опираясь на упомянутые в уголовном деле факты.

По мнению Доли, туристы пали жертвами так называемого объемного взрыва – в палатке взорвалась спиртовоздушная смесь, которая убила людей ударной волной.

"Такой взрыв ничего не дробит, не ломает; он только разбрасывает предметы и людей, но его ударная волна в 5-8 раз мощнее, чем от взрыва соответствующего количества твердой взрывчатки", – объясняет блогер.

Эксперт заявил, что от ударной волны разрушаются внутренние органы человека, а вот на теле не остается никаких следов, именно поэтому в палатке не было ни оторванных конечностей, ни следов крови.

Отсутствие следов пожара Сергей также объясняет особенностями взрыва: так как хлопок длился сотые доли секунды, за этот промежуток времени в мокрой палатке ничего не успело загореться, затем в зоне взрыва моментально выгорел кислород, а без него ничего воспламениться не могло.

Доля объяснил, откуда в палатке образовалась спиртовоздушная смесь. Он считает, что двое туристов растерлись спиртом после того, как промокли в снегу, устанавливая палатку. Пары спирта тяжелее воздуха, они скопились внизу, а затем взорвались при контакте с огнем. Оглушенные и обмороженные студенты были обречены на гибель.

Новое объяснение идет вразрез с многочисленными гипотезами, которые выдвинули "дятловеды" для объяснения гибели туристов. Так, исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, массу времени посвятивший изучению уральской трагедии, в одном из своих последних материалов пришел к выводу, что студентов "забили и замучили "недобитые" кулаки-оленеводы". Впрочем, ранее он выдвигал более экстравагантные варианты разгадки тайны перевала Дятлова, считая, что погибшие могли быть убиты секретной ракетой, шаманами-манси, звуковой волной или загадочной матерью-богиней Урала.  

Фоторепортаж
Документы о тайне перевала Дятлова загадочно исчезли
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр из фильма Тайна перевала Дятлова
Валентина МАЙОРОВА
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