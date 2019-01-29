Правду о перевале Дятлова раскроют новые улики

Найденный недавно документ заставит по-новому взглянуть на смерть лыжников

Исследователи вот уже много лет безуспешно выясняют, что произошло со студентами на Северном Урале 2 февраля 1959 года. Однако, оказывается, тайна этой трагедии была известна надзорным органам. Они узнали о том, что 9 туристов скончались, за целый месяц до того, как обнаружили тела. Об этом заявил руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

Конспирологи придумали более сотни версий того, из-за чего скончались лыжники. Почти в каждой из них говорится о странностях и несостыковках в документах расследования. Так, например, предполагалось, что дело возбудили 6 февраля, хотя поисковая операция началась лишь 20-го числа.

Новый найденный документ, по словам Кунцевича, подтверждает этот факт и то, что прокуратура "производила какие-то действия на перевале" до того, как группу Дятлова официально начали искать.

"То есть то, что увидели поисковики, – это, по сути дела, инсценировка. Там были такие факты, что трупы кто-то переворачивал",

– заявил эксперт агентству РИА "Новости", пообещав, что документы покажут общественности 2 февраля 201 года.

К слову, ранее исследователи отмечали, что палатку лыжников разрезали уже после трагедии следователи.

Среди новых доказательств есть также записка прокурора Ивделя Василия Темпалова, которую он отправил своему помощнику 15 февраля 1959 года. Экспертизы показали, что ее действительно написал он. В документе, который не раз вызывал вопросы у исследователей из-за проблем с датами, Темпалов сообщает, что отправляется на расследование в Свердловск. А ведь туристов ждали домой лишь 16-17 февраля.

Многие конспирологи считают, что группа Дятлова погибла из-за ударной волны от взорвавшейся ракеты, испытания которой могли проходить недалеко от перевала, где находили обломки снаряда.