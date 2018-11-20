Загадочная записка запутала расследование гибели группы Дятлова

Прокуратура неделю могла скрывать информацию о том, что лыжники умерли

Многие специалисты, изучающие смерть 9 туристов 2 февраля 1959 г., считают, что правоохранительные органы утаили от общественности многие детали этой таинственной трагедии. На эту мысль наталкивает письмо прокурора Ивделя Василия Темпалова, который вел расследование, своему подчиненному Владимиру Коротаеву.

В феврале того же года Темпалова отправили в срочную командировку в Свердловск. Перед отъездом он дал напутственные указания своему коллеге, что тому делать с различными делами. Прокурор просил следователя допросить начальника лагерного отдела Хакимована в поселке Вижай. Им необходимо было выяснить, говорил ли лидер группы Дятлов, что они вернутся 15 февраля, а не 12. Внизу послания Темпалов поставил дату – 15 февраля 1959 год.

Конспирологи полагают, что в прокуратуре знали о смерти туристов, которых ждали домой лишь 16-17 февраля. Однако почему-то их поиски начались лишь 20 числа, а уголовное дело открыли 26-го, когда нашли палатку лыжников.

Журналисты издания "Комсомольская правда" рассказали, что недавно в Уральском региональном центре судебной экспертизы Минюста России провели анализ этой записки. Письмо Темпалова оказалось подлинным. Согласно ученым, прокурор не мог ошибиться с датой в спешке: о том, что он контролировал свои мысли, говорят другие данные. Это подтверждает теорию, что следователи вели сразу два дела о смерти туристов. Детали второго якобы хранятся в полном секрете.

Однако некоторые специалисты полагают, что Темпалов все-таки ошибся, потому что дважды поставил дату 15 февраля.