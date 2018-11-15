Сбившаяся с курса ракета убила группу Дятлова

Причина, по которой погибли туристы, скрывается в кратере неподалеку от той точки, где была их стоянка

В трех километрах от места, где произошла эта таинственная трагедия, на склоне одной из вершин находится кратер, который раньше не вызывал особого интереса у исследователей. Его диаметр составляет около 30 метров. Уральский уфолог утверждает, что углубление появилось из-за взрыва, ударная волна которого и понесла за собой смерть туристов.

Блогер Валентин Дегтерев уже много лет пытается узнать, что произошло с группой Дятлова. Недавно он пришел к выводу, что лыжники погибли после того, как на землю упала ракета малой мощности. Из-за ударной и световой волн, слегка погасших по пути, молодые люди временно ослепли. Именно поэтому они бежали из палатки вниз горы к кедровому лесу.

Ядерный боезапас, вероятно, сбился с курса и взорвался случайно. Эту теорию, уверен исследователь, подтверждает и то, что одежда туристов излучала радиацию несколько месяцев.

Дегтерев полагает, что уже весной, когда снег сойдет, можно будет найти доказательства того, что кратер образовался из-за взрыва ракеты. Ведь гранит должен был оплавиться до состояния красного стекла, да и показатели радиационного фона будут повышенными.

Как напоминает портал URA.RU, 9 лыжников во главе с Игорем Дятловым погибли в ночь на 2 февраля 1959 г. на склоне горы Холат-Сяхыл, что переводится на русский язык как "Гора мертвецов". Туристы покинули палатку в панике и замерзли насмерть.