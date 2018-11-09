Новые улики в деле Дятлова открыли правду на смерть туристов

Любопытный факт о палатке туристов доказывает, что следователи скрывали истину о трагедии

Нижнетагильский уфолог продолжает утверждать, что расследование смерти туристов 2 февраля 1959 г. провели с ошибками. Поэтому многие люди считают, что информацию, которую рассказали обществу, сфальсифицировали. Однако в документах настоящего уголовного дела есть деталь, на которую никто никогда не обращал внимания. А ведь речь идет о главном вещдоке – палатке.

Интернет-журналист Валентин Дегтерев нашел новый ответ на вопрос, почему туристы бежали из нее раздетыми и босиком и почему не могли так долго вернуться, несмотря на мороз.

Место стоянки погибших, а, значит, и палатку нашли 28 февраля. Соответствующий протокол подписали прокурор Темпалов и два студента УПИ Масленников и Брусницын. И в этом документе не говорится о том, что палатку разрезали изнутри. Однако этот факт потом будет часто появляться на страницах дела.

Из протокола также становится известно, что вещи, находящиеся внутри палатки, сохранились, а рядом с ней лежала теплая одежда. Следователи укрытие свернули и унесли на вертолетную площадку. Получается, что палатку разрезали уже после трагедии. Ведь иначе вещи бы завалило снегом, и они покрылись бы наледью. Об этом же ничего не говорится в протоколе.

Блогер полагает, что палатку разрезал Темпалов, чтобы хорошо все рассмотреть, а после ее еще сильнее потрепали при транспортировке.

Более того, Масленников уверял, что туристы не скатывались с горы, а спускались на ногах. Если бы они выбегали из палатки через разрезы, то теплые вещи рядом с ней вряд ли бы лежали.

Дегтярев предположил на своей странице в Сети, что туристы покинули свое укрытие из-за драки, по дороге бросив вещи, которые не успели надеть. Он уверен, что погибшие боялись того, кто находился в палатке, и все время, пока боролись с холодом, наблюдали за ней. Вероятно, у туристов были галлюцинации из-за суррогатного алкоголя или напитка, которые они получили от шаманов из племени манси.