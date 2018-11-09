Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Новые улики в деле Дятлова открыли правду на смерть туристов

Кадр youtube.com
Любопытный факт о палатке туристов доказывает, что следователи скрывали истину о трагедии

Нижнетагильский уфолог продолжает утверждать, что расследование смерти туристов 2 февраля 1959 г. провели с ошибками. Поэтому многие люди считают, что информацию, которую рассказали обществу, сфальсифицировали. Однако в документах настоящего уголовного дела есть деталь, на которую никто никогда не обращал внимания. А ведь речь идет о главном вещдоке – палатке.

Интернет-журналист Валентин Дегтерев нашел новый ответ на вопрос, почему туристы бежали из нее раздетыми и босиком и почему не могли так долго вернуться, несмотря на мороз.

Место стоянки погибших, а, значит, и палатку нашли 28 февраля. Соответствующий протокол подписали прокурор Темпалов и два студента УПИ Масленников и Брусницын. И в этом документе не говорится о том, что палатку разрезали изнутри. Однако этот факт потом будет часто появляться на страницах дела.

Из протокола также становится известно, что вещи, находящиеся внутри палатки, сохранились, а рядом с ней лежала теплая одежда. Следователи укрытие свернули и унесли на вертолетную площадку. Получается, что палатку разрезали уже после трагедии. Ведь иначе вещи бы завалило снегом, и они покрылись бы наледью. Об этом же ничего не говорится в протоколе.

Блогер полагает, что палатку разрезал Темпалов, чтобы хорошо все рассмотреть, а после ее еще сильнее потрепали при транспортировке.

Более того, Масленников уверял, что туристы не скатывались с горы, а спускались на ногах. Если бы они выбегали из палатки через разрезы, то теплые вещи рядом с ней вряд ли бы лежали.

Дегтярев предположил на своей странице в Сети, что туристы покинули свое укрытие из-за драки, по дороге бросив вещи, которые не успели надеть. Он уверен, что погибшие боялись того, кто находился в палатке, и все время, пока боролись с холодом, наблюдали за ней. Вероятно, у туристов были галлюцинации из-за суррогатного алкоголя или напитка, которые они получили от шаманов из племени манси. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Австрийский полковник 20 лет шпионил для России

Напуганная скандалом глава МИД страны отказалась от поездки в Москву

Киев смирился с развалом Украины

Страну продали Западу за грабительские кредиты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей