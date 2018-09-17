Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Группу Дятлова уничтожила секретная ракета СССР

Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр из фильма &#34;Тайна перевала Дятлова&#34;
Путешественники стали случайными жертвами испытаний оружия

Загадка перевала Дятлова продолжает будоражить умы. Исследователь этого дела Валентин Дегтерев нашел на снимках, сделанных одним из участников экспедиции, важные улики, позволившие ему сделать выводы о причинах смерти туристов.

Кадр из фильма По словам интернет-журналиста, все снимки были сделаны в темноте, их признали браком и никогда не рассматривали. Однако от зорких глаз Валентина они не ускользнули. 

По теме

Кадр youtube.com

"На всех фотографиях зафиксирована катастрофа с падением ракеты. Видимо снимки были сделаны накануне и не были связаны с их гибелью. Хотя сказать точно сейчас уже невозможно", – утверждает Дегтерев на своей страничке в Сети.

Кадр youtube.com

Какую же ракету увидели туристы? По мнению Валентина, над головами дятловцев разорвалась одна из первых крылатых ракет класса "Буря". В доказательство своей гипотезы Валентин приводит тот факт, что испытывали эти ракеты с 1955 г., запуск проводился с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. "Сезон 1958 и 1959 года состоял из целой цепи неудач и катастроф. Только в 1960 году испытания завершились успешно, а Буря была принята на вооружение", – напоминает журналист (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Кадр youtube.com

По мнению Дегтерева, именно катастрофу "Бури" и увидели студенты, а Семен Золотарев даже сфотографировал ее. Так это или нет, за давностью лет узнать невозможно.

Кадр youtube.com

Девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли от неизвестной причины в Уральских горах в феврале 1959 года. Почти 60 лет тайну перевала Дятлова пытаются разгадать с помощью разных гипотез.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Скрипали-3: в Солсбери травятся россияне

В городе снова переполох

Крым обвинил Киев в кощунстве

На полуострове собрались наказать Украину за издевательства над жителями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей