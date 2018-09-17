Группу Дятлова уничтожила секретная ракета СССР

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Загадка перевала Дятлова продолжает будоражить умы. Исследователь этого дела Валентин Дегтерев нашел на снимках, сделанных одним из участников экспедиции, важные улики, позволившие ему сделать выводы о причинах смерти туристов.
По словам интернет-журналиста, все снимки были сделаны в темноте, их признали браком и никогда не рассматривали. Однако от зорких глаз Валентина они не ускользнули.
"На всех фотографиях зафиксирована катастрофа с падением ракеты. Видимо снимки были сделаны накануне и не были связаны с их гибелью. Хотя сказать точно сейчас уже невозможно", – утверждает Дегтерев на своей страничке в Сети.
Какую же ракету увидели туристы? По мнению Валентина, над головами дятловцев разорвалась одна из первых крылатых ракет класса "Буря". В доказательство своей гипотезы Валентин приводит тот факт, что испытывали эти ракеты с 1955 г., запуск проводился с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. "Сезон 1958 и 1959 года состоял из целой цепи неудач и катастроф. Только в 1960 году испытания завершились успешно, а Буря была принята на вооружение", – напоминает журналист (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
По мнению Дегтерева, именно катастрофу "Бури" и увидели студенты, а Семен Золотарев даже сфотографировал ее. Так это или нет, за давностью лет узнать невозможно.
Девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли от неизвестной причины в Уральских горах в феврале 1959 года. Почти 60 лет тайну перевала Дятлова пытаются разгадать с помощью разных гипотез.
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