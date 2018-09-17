Группу Дятлова уничтожила секретная ракета СССР

Путешественники стали случайными жертвами испытаний оружия

Загадка перевала Дятлова продолжает будоражить умы. Исследователь этого дела Валентин Дегтерев нашел на снимках, сделанных одним из участников экспедиции, важные улики, позволившие ему сделать выводы о причинах смерти туристов.

По словам интернет-журналиста, все снимки были сделаны в темноте, их признали браком и никогда не рассматривали. Однако от зорких глаз Валентина они не ускользнули.

"На всех фотографиях зафиксирована катастрофа с падением ракеты. Видимо снимки были сделаны накануне и не были связаны с их гибелью. Хотя сказать точно сейчас уже невозможно", – утверждает Дегтерев на своей страничке в Сети.

Какую же ракету увидели туристы? По мнению Валентина, над головами дятловцев разорвалась одна из первых крылатых ракет класса "Буря". В доказательство своей гипотезы Валентин приводит тот факт, что испытывали эти ракеты с 1955 г., запуск проводился с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. "Сезон 1958 и 1959 года состоял из целой цепи неудач и катастроф. Только в 1960 году испытания завершились успешно, а Буря была принята на вооружение", – напоминает журналист (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

По мнению Дегтерева, именно катастрофу "Бури" и увидели студенты, а Семен Золотарев даже сфотографировал ее. Так это или нет, за давностью лет узнать невозможно.

Девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли от неизвестной причины в Уральских горах в феврале 1959 года. Почти 60 лет тайну перевала Дятлова пытаются разгадать с помощью разных гипотез.

