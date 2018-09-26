Дождались: очевидец назвал настоящую причину гибели группы Дятлова

Расшифрованы записи участника поисковых работ

Удивительные факты о смерти группы Дятлова зафиксировал спасатель, собственный корреспондент "Уральского рабочего" Геннадий Григорьев. К сожалению, у журналиста был очень плохой почерк, который только сейчас смог разобрать уральский исследователь Валентин Дегтерев.

Он опубликовал найденные записи, почти не комментируя их.

Так, Григорьев написал в рабочем блокноте, что туристов преследовали 4 человека манси. Сами же дятловцы шли босиком. "От палатки шли 8 (!) следов разутых людей (без обуви). При этом нет упоминания о 9 следе в обуви", – пишет исследователь в своем блоге в издании "Конт".

Отмечается, что в 200 м от палатки бродила стая волков. "Григорьев даже картинку в блокноте нарисовал", – подчеркнул исследователь.

Возникло у него и большое количество вопросов. В частности, об огненных шарах или ракетах, которые "летали там с 31 января по 5 февраля". "Откуда такая точность не ясно. На 5 февраля поисков не было. Или их нашли раньше?" – спрашивает он.

По свидетельству журналиста, туристы установили палатку в яме в снегу, затем, сильно устав, они легли спать. "Раздетыми (!) в холодной палатке, под ураганным ветром при 30 градусном морозе. Ветер порвал палатку. Кто-то вылез ее заделать снаружи. Это Золотарев? Его сносит вниз. Остальные бегут его спасать. Голыми и без обуви", – подчеркивает Дегтерев, уверенный, что, первоначальная версия гибели группы просто глупа.

Он обращает внимание на то, что тела погибших были слишком сильно проморожены. "Трупы как хрустальные. Обламываются при попытках их поднять", – пишет он, добавляя, что такая глубокая заморозка чересчур сильна даже для Северного Урала.

Ранее сообщалось, что возможной причиной гибели группы Дятлова стало употребление метилового спирта, от которого студенты ослепли и не смогли добраться до безопасного места, напоминает URA.RU.