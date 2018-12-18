Тайну гибели группы Дятлова раскроет новая улика

Находка позволит пролить свет на то, была ли смерть туристов насильственной

Уральский исследователь продолжает изучать дело 9 лыжников, которые скончались в ночь на 2 февраля 1959 г. на склоне горы Холат-Сяхыл. На этот раз он вновь обнаружил то, что раньше ускользало от глаз дятловедов, – частицы крови Зинаиды Колмогоровой в ее записной книжке. Их анализ покажет, от чего умерла девушка, а значит, и ее друзья.

Современные технологии способны обнаружить в этих следах крови яд либо частицы ракетного топлива, а также измерить радиацию. Таким образом, специалисты смогут выяснить причину смерти группы Дятлова. Более того, исследование даже расскажет, была ли Колмогорова беременна. Однако, по словам Валентина Дегтерева, главное, что позволит понять его находка, так это то, каким способом умерли туристы – насильственным или по естественным причинам.

Исследователь обратил особое внимание на то, что в уголовном деле не указано, где следователи нашли записную книжку Колмогоровой. Впрочем, согласно данным журналиста Григорьева, который участвовал в поисковых работах, дневник девушки обнаружили в ее рюкзаке. При этом, по информации портала URA.RU, один из карманов ее брюк был вывернут.

Блогер считает, что книжку вытащили, вырвали оттуда несколько важных страниц, а потом положили в рюкзак, не заметив следов крови. Дегтерев, который считает, что власти скрыли настоящую причину смерти туристов, призвал поскорее найти дневник Колмогоровой, чтобы отправить его на исследование.

Существует несколько версий того, что убило группу Дятлова: это могла быть сбившаяся с курса ракета, загадочный напиток и даже потусторонние силы.