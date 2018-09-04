Группа Дятлова умерла из-за загадочной водки

Ослепшие от метилового спирта туристы пытались добраться до лабаза

Путешественники, пытавшиеся покорить перевал, погибли потому, что выпили некий алкогольный напиток, который вызвал слепоту. Такое открытие сделал уральский радиолюбитель Валентин Дегтерев, которому удалось прочитать текст, написанный на странице, исчезнувшей из дневника Зинаиды Колмогоровой.

В своем блоге на сайте издания "Конт" он рассказал, что в интернете сохранились сканы записей из тетради. Его заинтересовала одна из страниц, на первый взгляд выглядевшая пустой. Однако он разглядел отпечатки букв, написанных на предыдущем листе с сильным нажимом. Перевернув изображение зеркально, исследователь обнаружил, что текст стал хорошо виден.

"Мы 9 замерзли ждали Бороду и Юру Юдина. Мы ослепли. Шли шесть часов хотели найти лабаз", - написано на листке.

Дегтерев предположил, что туристы ослепли от метилового спирта, который находился во фляжке, найденной на месте гибели группы. Ее содержимое так и не было исследовано. Это объясняет и странные действия ребят у настила и кедра.

"Если они были слепы, то делали все на ощупь. Травмы тогда тоже легко объяснимы", – отметил исследователь, добавив, что, к сожалению, все шесть часов студенты шли в противоположном направлении от лабаза.

Остается неясным, зачем они ждали Бороду, а также сказавшегося больным и якобы ушедшего домой Юдина. Борода, по мнению Дегтярева, это прозвище начальника, который встретился им в рабочем поселке, где они провели несколько дней. И знали ли те о том, что их ждут.

Исследователь считает, что необходима полноценная экспертиза страницы дневника, сгинувшего "в архивах фонда памяти группы Игоря Дятлова".