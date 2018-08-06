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Причина гибели группы Дятлова неожиданно раскрылась

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Путешественник приехал на перевал и сумел узнать правду

Таинственную гибель туристов группы Дятлова пытаются разгадать многие исследователи на протяжении более 50 лет. Отважный житель Сызрани Дмитрий Кондрашин побывал на опасном перевале и пообщался с местными жителями.

По его словам, место оказалось действительно опасным из-за острых камней. Дмитрий подчеркнул, что местное население уверено в расправе над путешественниками бойцов некоего спецподразделения.

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"Якобы, это сделало некое военное спецподразделение, чтобы ликвидировать свидетелей испытания здесь нового оружия. Однако зачем нужно было разбрасывать и раздевать людей, когда можно было вообще не оставлять следов, спрятав тела?" – цитирует его "КТВ-ЛУЧ".

При этом сам Кондрашин считает, что причина смерти дятловцев не имеет ничего мистического. По его мнению, один из них внезапно получил травму и не смог продолжить поход. Туристам пришлось разбить лагерь в не самом подходящем месте. Ночью, как утверждает исследователь, началась метель, и люди в спешке выбежали из палатки и пытались добраться до леса.

Дмитрий также поделился подробностями путешествия к загадочному перевалу.

"Однажды мы доехали до глухой деревни, где живут всего восемь человек. Они такие необычные люди, что попрятались от нас в погреба. Очень странно", – добавил он.

При этом заехать на гору оказалось очень трудно. Машина могла в любой момент перевернуться, однако исследователю удалось это сделать без последствий.

На обратном пути экспедиция мучилась от нападения комаров и мошкары, после укусов которых у человека сразу текла кровь. Но все обошлось, и спустя неделю пути они вернулись в Сызрань.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля 1959 г. Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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