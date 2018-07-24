Cмерть группы Дятлова признали необъяснимой

К неутешительному выводу пришел журналист-энтузиаст

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев продолжает делиться своими открытиями в деле разгадки тайны перевала Дятлова. В последнее время внимание уфолога привлекли фотографии, сделанные погибшим Семеном Золотаревым.

Дегтерев напоминает, что Семен до последних мгновений своей жизни не расставался с фотоаппаратом, однако в уголовном деле сохранились только бракованные фото, а потом и они пропали – в 1990-е гг. были проданы на Запад.

"На серии фотографий, видны только отдельные артефакты. Мне трудно их идентифицировать. Скорее всего, это все части какого-то взрыва, полета некоего НЛО, фрагменты звездного неба. Отдельные "фигуры" напоминают людей", – рассуждает Дегтерев на своей страничке в Сети.

По мнению исследователя, это не просто пятна на испорченной пленке, а отголоски трагедии, которая вызывает интерес даже спустя 60 лет.

К какому же выводу приходит Дегтерев после многих лет изысканий? Он считает, что в Уральских горах зимней ночью много лет назад "произошло нечто странное, возможно связанное с техногенном и даже мистикой". Но допускает при этом, что это мог быть обычный криминал. "То, что такие снимки есть, не дает права делать приоритетной только одну версию. Скорее всего, нам не узнать настоящей правды уже никогда", – таков неутешительный итог поиска истины на перевале Дятлова.

Девять студентов во главе с Игорем Дятловым погибли при загадочных обстоятельствах на Урале в феврале 1959 года. В память о трагедии место их гибели впоследствии назвали перевалом Дятлова.







