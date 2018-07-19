Группа Дятлова погибла из-за огромного НЛО
Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев нашел на зарубежном сайте снимки из фотоаппарата Семена Золотарева – оного из участников трагически погибшей группы Дятлова.
По словам Дегтерева, фотографии никогда не публиковались в России – они были проданы американцам в 90-е годы прошлого века.
О своей находке Валентин сообщил на персональной страничке в Сети. По мнению уфолога, на снимках запечатлены полет и посадка огромного инопланетного летательного аппарата. "Видны его контуры и конструкция. Даже входной люк и обшивка. Кстати, Золотарев сфотографировал и то, как из люка, что-то выходило наружу", – взволнованно сообщает Дегтерев.
Новые фотографии заставляют по-иному взглянуть на версии гибели группы студентов в Уральских горах. Получается, что туристы побежали из-за того, что на перевале сел огромный корабль.
"Все травмы группы были связаны с ударной волной от посадки этого корабля. Гибель группы произошла из-за переохлаждения и обморожений. Контакт с этим НЛО оказался для них губительным", – подытожил Дегтерев.
При этом уфолог упоминает, что фотоаппарат Золотарева 3 месяца пролежал в воде и что снимки он обработал с помощью специального фильтра. Признаться, больше всего показанные Дегтеревым сенсационные фотографии похожи на обычный дефект пленки, а никак не на летающую тарелку.
Группа из девяти студентов во главе с Игорем Дятловым погибла при загадочных обстоятельствах в горах Урала в феврале 1959 года. Почти 60 лет тайна их внезапной гибели не дает покоя исследователям разного толка. Выдвигались версии, что туристы погибли от взрыва ядерной бомбы, были растерзаны каннибалами, убиты инопланетянами, наказаны таинственной Хозяйкой Урала.
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