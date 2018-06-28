Тайну перевала Дятлова разгадали американцы

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Новый ответ на старую загадку предложили герои сериала "Мыслить как преступник" (Criminal minds). В одной из последних серий 13-го сезона детектив выдвигает предположение о том, что туристы в Уральских горах погибли от инфразвука – низкочастотного гула, который вызывает панику у людей.
Рассказывая о трагедиях, вызванных низкочастотными звуками, которые могут слышать всего 1-2% людей, герой сериала вспоминает, что такой случай произошел в России в 50-е годы.
Тогда 9 туристов нашли мертвыми на склоне горы полураздетыми на морозе, они были легко ранены, но это травмы не были причиной их смерти. "Туристов остановила непогода, но они были в естественной аэродинамической трубе. Эти низкочастотные вибрации из-за ветра создали воронку, которая вызвала панику. Туристы не просто испугались – они обезумели. Их довел до смерти звук", – цитирует героя сериала URA.RU.
В кино детективы преследуют маньяка, который изощренным способом убивает людей. Выясняется, что на страшный путь убийств его подтолкнула смерть жены – она покончила с собой из-за того, что ее сводил с ума инфразвуковой шум. После этого преступник начал мстить всем, кто якобы мог быть причастен к происхождению странного гула, либо знал, где находится его источник.
Хотя экзотическая версия объясняет таинственную гибель дятловцев, нельзя не обратить внимание на то, что инфразвук могут слышать максимум 2% людей. Маловероятно, что все погибшие на Урале туристы обладали этой особенностью.
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