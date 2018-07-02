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Рядом с перевалом Дятлова нашли таинственную бабу

Фото: wikipedia.org Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Туристов могла погубить Хозяйка Уральских гор

Исследователь паранормальных явлений Валентин Дегтерев, который много лет расследует загадку перевала Дятлова, отыскал рядом с местом гибели студентов загадочную древнюю статую.

Каменный идол, изображающий женщину, Дегтерев обнаружил с помощью Google Earth и немедленно опубликовал отчет о своей находке на страничке в Сети.

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По мнению нижнетагильского уфолога, силуэт, смутно видимый на интернет-картах – это Золотая баба – тотем северных народов, населяющих Урал. "Неизвестно его происхождение, никто реально его не видел... Когда белый человек активно начал осваивать Сибирь и Урал, идола перенесли, а потом надежно спрятали", – поведал Дегтерев. Он напомнил, что по одной из версий, идол находится в тайной пещере, другие считают, что статуя стоит на вершине горы, третьи – что сама статуя является частью скал.

Золотая баба – символ исчезнувшего матриархата – представляет собой статую женщины с мощной грудью и широкими бедрами. "Богиня является символом культа матери, жены, хозяйки. Ей приносили, а возможно и сегодня приносят, жертвы и украшения. Тайна ее тщательно оберегается", – предупреждает уфолог. При этом Дегтерев считает, что никого, кто знал бы, где находится идол, уже нет в живых. 

По словам исследователя, для того, чтобы получше разглядеть двадцатиметровый монумент в чаще кедровых деревьев, он использовал специальные фильтры – силуэт был слишком темным. В результате рядом с Золотой бабой Дегтерев нашел еще и небольшую пирамиду. При этом уфолог-любитель осторожно отметил, что, возможно, это всего лишь обычная скала или такой необычной формы кедр, однако для всех желающих привел координаты своей загадочной находки.

Google-карты, на которые ссылается Дегтерев, датируются 2013 г., а сам памятник расположен в Березовском районе Пермского края – примерно в 30 км от места гибели группы Дятлова, уточняет URA.RU.

Могла ли Золотая баба, образ которой явно наложил отпечаток на легенды о Хозяйке Медной горы, приложить свою каменную руку к трагедии, случившейся полвека назад на перевале Дятлова? На этот вопрос Дегтерев не стал отвечать.

Девять студентов во главе с Игорем Дятловым погибли в феврале 1959 г. при невыясненных обстоятельствах в Уральских горах. Место их гибели позднее переименовали в перевал Дятлова. 


Фоторепортаж
Тайну перевала Дятлова разгадали американцы
Кадр из фильма Тайна перевала Дятлова Кадр из фильма Тайна перевала Дятлова Кадр из фильма Тайна перевала Дятлова
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Валентина МАЙОРОВА
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