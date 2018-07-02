Туристов могла погубить Хозяйка Уральских гор

Исследователь паранормальных явлений Валентин Дегтерев, который много лет расследует загадку перевала Дятлова, отыскал рядом с местом гибели студентов загадочную древнюю статую.

Каменный идол, изображающий женщину, Дегтерев обнаружил с помощью Google Earth и немедленно опубликовал отчет о своей находке на страничке в Сети.

По мнению нижнетагильского уфолога, силуэт, смутно видимый на интернет-картах – это Золотая баба – тотем северных народов, населяющих Урал. "Неизвестно его происхождение, никто реально его не видел... Когда белый человек активно начал осваивать Сибирь и Урал, идола перенесли, а потом надежно спрятали", – поведал Дегтерев. Он напомнил, что по одной из версий, идол находится в тайной пещере, другие считают, что статуя стоит на вершине горы, третьи – что сама статуя является частью скал.

Золотая баба – символ исчезнувшего матриархата – представляет собой статую женщины с мощной грудью и широкими бедрами. "Богиня является символом культа матери, жены, хозяйки. Ей приносили, а возможно и сегодня приносят, жертвы и украшения. Тайна ее тщательно оберегается", – предупреждает уфолог. При этом Дегтерев считает, что никого, кто знал бы, где находится идол, уже нет в живых.



По словам исследователя, для того, чтобы получше разглядеть двадцатиметровый монумент в чаще кедровых деревьев, он использовал специальные фильтры – силуэт был слишком темным. В результате рядом с Золотой бабой Дегтерев нашел еще и небольшую пирамиду. При этом уфолог-любитель осторожно отметил, что, возможно, это всего лишь обычная скала или такой необычной формы кедр, однако для всех желающих привел координаты своей загадочной находки.

Google-карты, на которые ссылается Дегтерев, датируются 2013 г., а сам памятник расположен в Березовском районе Пермского края – примерно в 30 км от места гибели группы Дятлова, уточняет URA.RU.

Могла ли Золотая баба, образ которой явно наложил отпечаток на легенды о Хозяйке Медной горы, приложить свою каменную руку к трагедии, случившейся полвека назад на перевале Дятлова? На этот вопрос Дегтерев не стал отвечать.

Девять студентов во главе с Игорем Дятловым погибли в феврале 1959 г. при невыясненных обстоятельствах в Уральских горах. Место их гибели позднее переименовали в перевал Дятлова.





