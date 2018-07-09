Раскрыты секретные подробности по делу группы Дятлова
Житель Урала Валентин Дегтерев, много лет расследующий загадку перевала Дятлова, опубликовал "засекреченные" документы, которые могут пролить свет на гибель студентов.
Он утверждает, что "часть документов сенсационно настолько, что их публикация была бы нежелательна многочисленной когорте т.н. исследователей", которые "монополизировали данную тему, договорившись давать публике только небольшие фрагменты из материалов уголовного дела".
"Видимо настало время рассказать всю правду", – пишет исследователь на своей страничке в Сети.
В частности, среди выложенных им скриншотов документов имеется свидетельство того, что местный житель манси Павел Бахтияров якобы "видел, как туристы падали вниз с горы". Однако, по мнению Дегтерева, следователь саботировал сбор доказательств. Он отмечает, что именно "с этого момента и начинается однотипное собирание свидетельских показаний", где обязательно указано, что "манси никогда не нападают на туристов".
"Скорее всего, Бахтияров был в это время у горы Отортен. Так же, как и группа туристов, он попал в сильный ураган и снежный буран <…> Видел всю трагедию своими глазами, но вмешиваться не стал. Как не стал и оказывать помощь погибающим людям", – пишет он.
Он также обнаружил в черновике постановления о прекращении дела информацию о том, что на одежде и телах Золотарева и Дубининой, никогда не работавших с радиоактивными материалами, есть следы "очень высокой радиоактивности". В конечном варианте документа этих сведений нет. "А в экспертном заключение сделана нелепая запись, что данная радиация не сильно превышает некую норму", – пишет автор, напоминая, что при исследовании могилы Семена Золотарева также была найдена радиация. Он задается вопросом, каков был ее уровень 1959 году, если "спустя 60 лет были такие высокие цифры".
Уралец обращает внимание и на то, что палатка туристов была разрезана как изнутри, так и снаружи. Однако, в уголовном деле об этом не говорится ни слова. Более того, палатка, по его мнению, была установлена так, что ее должна была снести первая-же лавина.
Также исследователь опубликовал переписку матери Золотарева со следователем, уточняет URA.RU.
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