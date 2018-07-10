Группу Дятлова погубило падение ракеты
В 2019 году исполнится 60 лет со дня гибели в уральских горах группы Игоря Дятлова, однако споры о том. что же произошло в ту трагическую ночь, не утихают по сей день.
Своей версией событий поделился с порталом Znak.ru Сергей Соргин – друг погибших туристов, один из организаторов их поисков, мастер спорта СССР по альпинизму.
По словам Соргина, спасателям быстро стало ясно, что студенты ночью в панике выбежали из палатки и побежали вниз по склону – следы туристов сохранились на снегу. Что же вызвало эту панику? "В любом случае это некое сверхъестественное для них явление: звук, взрыв, свечение или что-то в этом роде", – считает альпинист.
Он добавил, что ни другие люди, ни звери не могли напугать дятловцев – так как видны были только их следы. "Коротко: произошло следующее – испугались, убежали, замерзли... Сколько можно прожить в легкой одежде на 30-градусном морозе? У них, конечно, была отчаянная борьба за жизнь. Они пытались развести костер, пытались помочь травмированным", – объяснил он.
По мнению спасателя, студенты получили травмы, потому что бежали через 200-метровый участок сплошного льда с вмерзшими в него камнями. При этом следователь Свердловской прокуратуры Лев Иванов, занимавшийся этим делом, прекрасно понимал, что произошло на роковом склоне, но его еще до окончания поисков вызвали в Москву и дали указание, что и как надо делать, утверждает Соргин.
Он напомнил, что ЧП с дятловцами произошло в 1959 году, когда в разгаре была гонка вооружений и битва за космос, при этом 80% ракет при пробных пусках падали на Землю, чаще всего, в безлюдных районах Северного Урала. "Сейчас уже трудно сказать – была ли это авария с самой ракетой или речь идет о сброшенной ступени. Но доказательство того, что дятловцы стали тогда очевидцами пусков, есть", – заявил Соргин.
Спасатель подчеркнул, что из самого уголовного дела все доказательства падения ракеты убрали, однако следователь Иванов сохранил у себя пленки из фотоаппаратов дятловцев. После смерти Иванова его дочь передала фотопленки в фонд "Памяти группы Дятлова". "На этих пленках удалось обнаружить снимки со светящимися предметами в небе. Некоторые были даже со шлейфом. Ясно одно – так совпало", – считает товарищ погибших студентов.
В ночь на 2 февраля 1959 г. 9 туристов под руководством Игоря Дятлова погибли при невыясненных обстоятельствах в горах Северного Урала. Превал, рядом с которым умерли альпинисты, позже был назван перевалом Дятлова.
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