Группу Дятлова погубило нечто

Обнаружены фотографии непонятных объектов

Ураган, ставший причиной смерти студентов из группы Дятлова, могли вызвать светящиеся шары, считает исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, много лет посвятивший расследованию тайны перевала.

Они запечатлены на снимках, которые сделали участники группы. По его мнению, на всех фотографиях рядом с палаткой на фоне леса изображен огромный шар.

"Видно, что в лесу идет сильный снегопад. Но снимки сделаны в лесу, а не на склоне горы. Возможно их сделали в тот момент, когда люди грелись у костра под кедром", – написал исследователь, добавив, что снимки сделаны фотоаппаратом, висевшим на шее у Семена Золотарева.





Дегтерев, тщательно изучивший фотографии, уверен, что следователи не пытались их скрыть. "Снимки были опубликованы и напечатаны на фотобумагу. Но их отнесли к бракованным фотографиям", – отметил он, добавив, что ему удалось восстановить их с помощью специальной программы.





Он также не отказывается от своих слов, о том, что за группой следили фанатики. "Относительно манси-шаманов свое мнение я не изменил. Они следили за группой все время похода. И их цели были не самые дружественные, как я понимаю", – уверил исследователь. Он уточнил, что, похоже, во время урагана, погубившего дятловцев, посторонних на перевале не было.



