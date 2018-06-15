Группу Дятлова погубили фанатики
Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, много лет посвятивший расследованию тайны перевала Дятлова, заявил, что после гибели туристов следователи не искали настоящих убийц.
Более того, по мнению Дегтерева, они уничтожили улики, найденные на месте трагедии. "Однако, они совершили одну ошибку. Первая из них в том, что все улики они сфотографировали во время поисковых работ. Вторая состояла в том, что они не уничтожили фотопленки из фотоаппаратов мертвых туристов", – написал Валентин на своей страничке в Сети.
Дегтерев пишет, что на фотографиях, сделанных во время следствия, видно, что у входа в палатку погибших лежит длинный нож, а рядом с ним аркан для ловли оленей.
По мнению уфолога, ножом злоумышленники разрезали палатку, а арканом попытались поймать разбегавшихся туристов. Однако туристы оказались проворнее оленей, поймать их не удалось, и нападавшие бросили кинжал и аркан у палатки. "Эти улики в уголовном деле не фигурируют. Их просто там нет. Зато они остались на архивном снимке. Где я их и обнаружил", – скромно подчеркнул Дегтерев.
Далее исследователь переходит к анализу второго снимка – из фотоаппаратов туристов. На фото зоркий Дегтерев разглядел охотничий нож, висящий на поясе у мужчины. По мнению Валентина, фотоснимок "разрушает миф о том, что туристы были безоружными". Однако простой здравый смысл подсказывает, что охотничий нож – необходимая вещь в зимнем туристическом походе, и ничего особенного в этом "открытии" нет.
В конце концов, Дегтерев приходит к выводу, что на группу Дятлова напал десяток фанатиков, чтобы уничтожить чужаков, пробравшихся на их территорию. "Иным это преступление объяснить ничем невозможно. Ибо больше мотива для него нет. Улики на фотографии, это доказывают", – убежденно заявляет уфолог. При этом он не уточняет, фанатики какого рода погубили туристов.
В качестве вишенки на торте Дегтерев преподносит еще одну сенсацию. "В уголовном деле есть фальшивая экспертиза. Палатку разрезали снаружи. Но так как свыше приказали дело закрыть, то экспертизу составили "как надо", – отмечает он. Именно так заурядное уголовное дело превратилось в "тайну 20 века", считает эксперт из Нижнего Тагила.
Группа из девяти студентов во главе с Игорем Дятловым погибла в ночь на 2 февраля 1959 г. при невыясненных обстоятельствах в горах Урала. Место их гибели позднее переименовали в перевал Дятлова.
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