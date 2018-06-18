Известный исследователь выдвинул "окончательную версию" зловещего происшествия

Правду о том, что случилось с туристами, погибшими при загадочных обстоятельствах в Уральских горах, знают только те, кто участвовал в поисках пропавшей группы.

"Все эти годы они хранят упорное молчание. Боясь своими признаниями развенчать красивый миф, живущий уже почти 60 лет подряд", – к такому неутешительному выводу пришел исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев. На своей страничке в Сети он поделился новыми фактами о давней трагедии.

Изучая материалы расследования, Дегтерев обнаружил, что в нескольких радиограммах говорится о том, что на перевале внезапно начался ураган. Один из свидетелей рассказал о том, что при сильном ветре в горах образуется мощная звуковая волна, способная вызвать панику у услышавших ее людей.

Уфолог предполагает, что усталые туристы уснули в палатке, пробудились от внезапных порывов ветра и услышали адский гул. По мнению Дегтерева, тот факт, что все вещи альпинистов-любителей были сложены у входа в палатку, объясняется тем, что люди пробовали удержать полог палатки на ураганном ветру. Когда же ветер начал уносить брезентовое пристанище, у туристов сдали нервы.

Шум ветра так испугал их, что они забоялись скорого схода лавины. Поскольку вход в палатке был завален вещами, выйти они не смогли, вспороли брезент и начали выпрыгивать наружу.

Студенты скатились по склону вниз – отсюда и травмы, продолжает Дегтерев. Потом они группой ушли вниз – как можно дальше от палатки. Большинство туристов было без верхней одежды и обуви, так как в суматохе они не успели толком одеться – сомнительное предположение, ведь в поход пошли бывалые путешественники, которые понимали, чем грозит переохлаждение в горах Урала зимой.

Однако, полураздетые и необутые, они как-то смогли наломать веток, которые невозможно было срезать пилой, и разожгли костер. Увы, и это им не помогло: огонь стал причиной серьезных ожогов, так как от холода и ветра люди не чувствовали ни тепла, ни боли от ожогов. В итоге пытавшиеся согреться туристы погибли от обморожения и переохлаждения.

Когда путешественники поняли, что лавина не угрожает палатке, они решили вернуться обратно. В этот момент, по мнению Дегтерева, в группе вспыхнул конфликт. Каким-то образом, двое из туристов, Семен Золотарев и Николай Тибо-Бриньоль оказались обуты и одеты. Оба они не замерзли, как другие, а погибли от сильнейших травм. На Семене Золотареве была спортивная куртка и овчинный жилет – вещи Зины Колмогоровой. На Тибо-Бриньоле были новые валенки и несколько пар шерстяных носков. Как получили травмы эти туристы? Отнял ли Золотарев вещи у Колмогоровой? Отдала ли она их сама? Со своими товарищами эти двое теплой одеждой не поделились.

Дегтерев считает, что они погибли в драке – борясь с друг другом, или же с кем-то еще. "Но, мне кажется, кроме туристов никого там не было... Понятно, что эта версия никого не устроит. Но и она имеет право на существование", – уверен Валентин.

В палатке туристы смогли бы спастись от мороза – там были одежда и печка, ветер утих, лавины можно было не опасаться. "Но все кто уцелел были обморожены, почти все раздеты и силы их уходили. Дальше всех к палатке приблизилась Зина Колмогорова. Но и она замерзла насмерть... Капкан захлопнулся, и снег укрыл их всех погребальным саваном", – грустно подытожил Дегтерев.







