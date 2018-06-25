Названа истинная причина трагедии

На туристическую группу Игоря Дятлова, которая отправилась в лыжный поход в Уральские горы, напали пришельцы.

Инопланетянина (Алешу) считают потомком уральских карликов – чучков. В связи с этим Алеша вместе с представителями своего рода убил путешественников. Об этом заявил участник секты, уточняет Vistanews.

Ученые обнаружили огромное количество подземных пещер в Сибири и на Урале в начале 20 века. Исследователи предположили, что их построили маленькие люди, предки которых прилетели из космоса. Местные жители рассказали, что карлики ушли из этих мест из-за поселения людей.

Однако, участник секты предположил, что группа разбила лагерь недалеко от поселения чучков, чем потревожила их.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля 1959 г. Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.

