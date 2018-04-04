Группу Дятлова убили из-за фашистского разведчика

Туристы стали жертвами ошибки КГБ

Радиолюбитель Валентин Дегтерев нашел новую версию гибели группы Дятлова. По его мнению, один из туристов, Семен Золотарев, был агентом Германии и его по ошибке убили сотрудники КГБ. Один из осужденных военнослужащих, который входил в состав фашистских войск, признался, что 25 января 1959 г., то есть за несколько дней до смерти дятловцев, он увидел в Ивделе своего бывшего товарища. Им был Семен Золотарев.





После рассказа осужденного спецподразделение КГБ стало вести разведку в поиске немецкого диверсанта. Получив документы о тургруппе Дятлова, специалисты опознали предателя в лице Золотарева и начали охоту за ним.





После гибели всех туристов в квартире прошли обыски и была найдена фотография, на которой Семен стоит в форме вермахта. При этом в биографии записано, что Золотарев служил с октября 1941 г. в батальоне 1570 в составе 24-й саперной бригады, однако по документам его сформировали только в апреле 1942 года. Уже через несколько месяцев батальон практически весь уничтожили немцы.





Оказалось, что Семена отправили в качестве агента СССР к фашистам в 1941 г. и только через 3 года он вернулся на родину.

"Группу Дятлова просто забили прикладами на склоне заснеженной горы. Все остальные действия были предприняты с целью снять с себя подозрения. Видимо, потом чекисты поняли, что никакого диверсанта там не было. Так появилась легенда о некой группе разведчиков нелегалов, что убила туристов", – считает Дегтерев.





Поняв свою ошибку, сотрудники КГБ уничтожили важные документы этого дела и сфабриковали новые.

Таким образом, туристы, по версии радиолюбителя, стали жертвами случайной ошибки спецподразделения, которые не разобрались в ситуации и записали Золотарева в предатели страны.





Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.





Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.