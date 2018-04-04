Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Группу Дятлова убили из-за фашистского разведчика

Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Туристы стали жертвами ошибки КГБ

Радиолюбитель Валентин Дегтерев нашел новую версию гибели группы Дятлова. По его мнению, один из туристов, Семен Золотарев, был агентом Германии и его по ошибке убили сотрудники КГБ. Один из осужденных военнослужащих, который входил в состав фашистских войск, признался, что 25 января 1959 г., то есть за несколько дней до смерти дятловцев, он увидел в Ивделе своего бывшего товарища. Им был Семен Золотарев.


По теме

После рассказа осужденного спецподразделение КГБ стало вести разведку в поиске немецкого диверсанта. Получив документы о тургруппе Дятлова, специалисты опознали предателя в лице Золотарева и начали охоту за ним. 


После гибели всех туристов в квартире прошли обыски и была найдена фотография, на которой Семен стоит в форме вермахта. При этом в биографии записано, что Золотарев служил с октября 1941 г. в батальоне 1570 в составе 24-й саперной бригады, однако по документам его сформировали только в апреле 1942 года. Уже через несколько месяцев батальон практически весь уничтожили немцы.


Оказалось, что Семена отправили в качестве агента СССР к фашистам в 1941 г. и только через 3 года он вернулся на родину.

"Группу Дятлова просто забили прикладами на склоне заснеженной горы. Все остальные действия были предприняты с целью снять с себя подозрения. Видимо, потом чекисты поняли, что никакого диверсанта там не было. Так появилась легенда о некой группе разведчиков нелегалов, что убила туристов", – считает Дегтерев.


Поняв свою ошибку, сотрудники КГБ уничтожили важные документы этого дела и сфабриковали новые.

Таким образом, туристы, по версии радиолюбителя, стали жертвами случайной ошибки спецподразделения, которые не разобрались в ситуации и записали Золотарева в предатели страны.


Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.


Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Эрдоган увел у Путина девушку

Курьезный момент попал на видео

Китай бросил клич на борьбу с США

Пекин не намерен терпеть унижения от Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей