В вещах группы Дятлова нашли кровь убийцы

Следователи проигнорировали находку и не стали брать специальные анализы

Радиолюбитель Валентин Дегтерев в исследовании гибели группы Дятлова обратил пристальное внимание на дневник туристов и обнаружил следы убийцы. В записной книжке Игоря Дятлова Дегтерев заметил отсутствие некоторых страниц, которые вырвали, скорее всего, с помощью ножа. Следователи и спасатели проигнорировали данную находку.





Оставшиеся страницы радиолюбитель обработал в специальной программе и увидел, что на листах есть отпечатки записей. В них были указаны пара фамилий из какого-то населенного пункта. При этом такие записи есть только в дневнике у Дятлова, которым он пользовался на протяжении всего путешествия.





Валентин предположил, что там была очень интересная информация и, возможно, ее удалили сами следователи или убийцы.





Еще одна странная деталь поразила Дегтерева. На титульном листе дневника есть следы артериальной крови. При этом у Игоря Дятлова, если судить по заключению медэкспертов, не было следов кровотечений.

"Говорят, что он просто замерз "в позе эмбриона". Тем более непонятно, как записная книжка могла сохранить следы его крови", – сказал радиолюбитель.





Дегтерев считает, что это осталось от убийцы, однако никто не снимал отпечатки пальцев в то время. Возможно, именно этот факт стал бы ключевым в разгадке тайны смерти туристов.





Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля 1959 г. Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.





Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.