Точное число погибших в группе Дятлова намеренно скрывали
Радиолюбитель Валентин Дегтерев продолжает искать ответы в загадочной смерти группы Дятлова. Он нашел интервью с одной из медсестер, которая присутствовала в морге во время расследования причин гибели туристов. Дегтерев уверен, что эти данные были специально проигнорированы, чтобы никто не сумел докопаться до истины.
Медсестра Пелагея утверждала, что тела туристов с перевала доставили в морг на вертолете. После этого окоченевшие трупы разморозили. По ее словам, никаких процедур по вскрытию не проводилось, при этом акты в уголовном деле написали по знакомству, чтобы замести следы.
Пелагея заявила, что в морг прибыло не 9 трупов, а 11, но подробностей о неизвестных погибших она не рассказала, видимо, побоялась преследований и угроз.
Один из отряда спасателей, которые отправились на поиски пропавших в 1959 г., также говорил о новых подробностях. По его словам, во время обыска палатки нашли два рулона кинопленки, хотя специального аппарата для съемки у группы обнаружено не было. Очевидец уверен, что эти вещи не принадлежали туристам и их кто-то забыл или намерено оставил.
Бывший спасатель рассказал и о том, что в поселении "Северный рудник 2" добывалась марганцевая руда, а жителями были заключенные. Однако в официальных данных указано, что в этой местности никто не проживал.
Радиолюбитель Дегтерев считает, что эту территорию посещали рабочие и геологи, которые забирали образцы пород. Якобы кто-то из них видел туристов перед гибелью, однако подтверждений этому нет.
Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля 1959 г. Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.
Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.
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