Расшифровано тайное послание на руке одного из группы Дятлова

Турист тщательно скрывал часть биографии о службе в СССР

Радиолюбитель Валентин Дегтерев сумел расшифровать тайную татуировку одного из группы Дятлова – Семена Золотарева. Он родился в 1921 году, затем прошел войну и после преподавал физкультуру в городе Пятигорск. Неожиданно он уволился с должности инструктора на турбазе и пошел в поход с группой Дятлова.





При этом остается неизвестно как человек "с улицы" так быстро влился в коллектив и для чего ему нужно было идти на перевал. Есть предположение, что Семен был спецагентом под прикрытием и, возможно, ликвидировал группу лично или следил за ней, чтобы туристы не нашли ничего секретно. Однако никаких аргументов в пользу этой теории нет.





Вызывала вопросы и татуировка на его руках. Дегтерев впервые расшифровал ее.

"У Семена на руке была очень интересная наколка (татуировка). "Г.С" ДАЕРММУАЗУАЯ", пятиконечная звезда и буквы "С", букв "Г+С+П = Д" и цифры "1921 год". Это– шифрованная запись", – сказал радиолюбитель.





В архивных документах указывается, что Золотарев служил в саперной части, однако Валентин уверен, что это ложная информация. По его словам, турист заканчивал войну в рядах СМЕРШа (название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны). Семен служил в ведомстве Берии.





Доказательством принадлежности к этой организации служит татуировка в виде пятиконечной звезды и буквы "С". Кроме того, надпись "Г.С." обозначает – готов стрелять, а другая часть наколки говорит об инициалах близких друзей Золотарева и его годе рождения.





Дегтерев уверен, что убийца группы Дятлова мог лично знать Семена и хотел отомстить ему, как спецагенту, однако это только возможные предположения.





Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.





Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.