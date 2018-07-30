На месте смерти туристов остались предметы языческого жертвоприношения

Радиолюбитель Валентин Дегтерев продолжает расследование таинственной гибели группы Дятлова. Он нашел новые фотографии, на которых обнаружил доказательства причастности к исчезновению туристов шаманов-манси.

По его словам, в убийстве путешественников они участия не принимали, однако следили за ними на протяжении всего похода. Местные жители хотели наказать туристов, которые зашли в их священные места, однако сделать это им помешала погода.

"Шаманы были там, но уже после гибели туристов. Уверен, что они посчитали, что духи леса сами "покарали" чужаков пришедших в священное место. Поэтому шаманы исполнили все обряды, что были положены после жертвоприношения", – сказал Дегтерев.

Он подчеркнул, что на месте смерти группы Дятлова найдены предметы, принадлежащие шаманам. На одной из фотографий видна бутылка из-под водки, которая, по мнению исследователя, является элементом любого языческого жертвоприношения. Кроме того, в ствол дерева воткнут нож с деревянной ручкой, что вызывает множество вопросов.

На другом кадре на настиле под слоем снега лежит якобы ритуальная маска шамана. Она сделана из белой ткани и шкуры оленя.

"В принципе, если увидеть шамана в этой маске, услышать пение обрядовых молитв и заклинаний, то нервы могут не выдержать даже у самых сильных людей. То, что это маска видно на нескольких фотографиях", – утверждает радиолюбитель.

Также к одной из веток дерева привязан мансийский амулет, который используется для общения с духами.

Однако что случилось на перевале в ту роковую ночь, до сих пор остается загадкой.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля 1959 г. Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.