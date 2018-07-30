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Шаманы использовали группу Дятлова для тайного обряда

Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
На месте смерти туристов остались предметы языческого жертвоприношения

Радиолюбитель Валентин Дегтерев продолжает расследование таинственной гибели группы Дятлова. Он нашел новые фотографии, на которых обнаружил доказательства причастности к исчезновению туристов шаманов-манси.

По его словам, в убийстве путешественников они участия не принимали, однако следили за ними на протяжении всего похода. Местные жители хотели наказать туристов, которые зашли в их священные места, однако сделать это им помешала погода.

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"Шаманы были там, но уже после гибели туристов. Уверен, что они посчитали, что духи леса сами "покарали" чужаков пришедших в священное место. Поэтому шаманы исполнили все обряды, что были положены после жертвоприношения", – сказал Дегтерев.

Он подчеркнул, что на месте смерти группы Дятлова найдены предметы, принадлежащие шаманам. На одной из фотографий видна бутылка из-под водки, которая, по мнению исследователя, является элементом любого языческого жертвоприношения. Кроме того, в ствол дерева воткнут нож с деревянной ручкой, что вызывает множество вопросов.

На другом кадре на настиле под слоем снега лежит якобы ритуальная маска шамана. Она сделана из белой ткани и шкуры оленя.

"В принципе, если увидеть шамана в этой маске, услышать пение обрядовых молитв и заклинаний, то нервы могут не выдержать даже у самых сильных людей. То, что это маска видно на нескольких фотографиях", – утверждает радиолюбитель.

Также к одной из веток дерева привязан мансийский амулет, который используется для общения с духами.

Однако что случилось на перевале в ту роковую ночь, до сих пор остается загадкой.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля 1959 г. Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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