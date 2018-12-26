В деле о смерти группы появились весомые доказательства

Давняя тайна гибели туристов в Уральских горах до сих пор не дает покоя исследователям. Все новые и новые факты заставляют усомниться в том, что загадка перевала Дятлова когда-нибудь будет разгадана.

С самого начала многие считали, что в смерти студенческой группы замешана техногенная катастрофа – возможно, паническое бегство туристов было вызвано какой-то ракетой или снарядом.

Упоминается эта версия и в уголовном деле о перевале Дятлова. "Причиной могло быть какое-нибудь чрезвычайное природное явление или пролет метеорологической ракеты", – цитирует сайт "Комсомольская правда" текст телеграммы начальника поисков Евгения Масленникова. О свечении ракеты рассказывали участники других туристических групп, оказавшихся примерно в то же время неподалеку от перевала Дятлова, однако следователи почему-то не обратили внимания на их показания.

Охотники-манси признаются, что часто находят в тайге непонятные железные обломки и детали ракет. Более того, в день гибели туристов состоялся аварийный запуск ракеты Р5-М – он был зафиксирован в таблице пусков полигона "Капустин Яр". Хотя стартовая площадка находится далеко от перевала, ракету можно было запустить с передвижной платформы, и она вполне могла привести к панике и последующей гибели студентов.

Странные железные детали находили рядом с перевалом Дятлова еще в 80-е годы прошлого века, а последнюю находку обнаружили летом этого года. Эксперты пришли к выводу, что десятикилограммовый рифленый алюминиевый лист мог быть использован в ракетостроении.

Девять лыжников во главе с Игорем Дятловым погибли в ночь на 2 февраля 1959 г. в уральских горах. По неизвестным причинам туристы ушли из палатки и замерзли насмерть.





