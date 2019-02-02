Раскрыто значение новой улики в деле группы Дятлова

Исследователь объяснил, что скрывало следствие

Ровно 60 лет назад, 2 февраля 1959 года, на перевале у горы Холатчахль, также известной как "Гора Мертвецов", погибли девять советских туристов во главе с Игорем Дятловым. К этому своеобразному юбилею была приурочена ежегодная конференция, на которой был представлен последний найденный документ, имеющий отношение к тайне, а также его трактовка.

Речь идет о том самом странном письме прокурора города Ивдель Василия Темпалова следователю Коротаеву, в котором нашлись нестыковки с датами. Это письмо представил Олег Архипов, по словам которого, архивный документ ему передала семья Коротаева. Эксперт предложил свое объяснение путанице с датами.

"Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, чтобы данное уголовное дело проводилось, чтобы "легализовать" найденные трупы",

– цитирует Архипова "Интерфакс".

Гибель тургруппы Дятлова стала одной из самых загадочных тайн прошлого века, и попытки найти ответ на вопрос "Что же произошло?" не прекращаются. В России возобновлено официальное расследование: из 75 существующих версий генпрокуратура выбрала три.