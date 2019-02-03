Никакой лавины не было: причину гибели группы Дятлова ищут не там

Первый очевидец страшной смерти людей на перевале раскрыл россиянам глаза

Генпрокуратура рассматривает ошибочные версии. Дятловцев погубили вовсе не природные явления.

С таким заявлением выступил турист, который первым обнаружил палатку трагически погибших лыжников. Михаил Шаравин уверен, что новое расследование, которое намерено провести ведомство, идет по ложному пути. Рассматривать нужно другие версии.

По мнению Шаравина, группу Дятлова не могла убить стихия. Напомним, одной из версий является сход лавины.

"Я нашел палатку и видел, как она стояла. По углам привязаны лыжные палки, вскрываю палатку – там в целом все лежит по порядку. А теперь представьте: лавина или "снежная доска"?! Основание палатки было бы неминуемо сдвинуто, все было бы перемешано со снегом, стойки – самое меньшее — были бы наклонены. Тут ничего этого нет, не было обнаружено! Лавина — выдуманная версия",

– заявил он в беседе со Znak.com.



Ураган тоже вряд ли мог убить дятловцев, считает собеседник издания. В этом случае туристы не стали бы резать палатку и бежать на мороз раздетыми.

"Одной из правдоподобных версий Шаравин считает некую "технократическую аварию". По мере исследований я сам пришел к выводу, что это технократическая авария, произошедшая в воздухе. Она вынудила их разрезать и покинуть палатку. Хотя бы потому, что им нечем стало дышать", – отметил он.

Кроме того, у всех дятловцев, по его словам, нашли признаки отравления.

"Носоглотка у всех была буквально забита слизью. Это явный признак отравления",

– добавил Шаравин.

Травмы же члены группы могли получить уже далеко от палатки, отметил он. Напомним, у некоторых лыжников были разбиты головы и сломаны ребра. Иначе они не сумели бы уйти оттуда своими ногами при таких повреждениях.

Шаравин также рассказал, что на самом деле он мог быть не первым, кто побывал на месте гибели группы Дятлова. Раньше него до палатки мог добраться охотник и проводник Иван Пашин. Об этом позже говорили и его родные.

"Пашин им говорил: "Я был первым, кто оказался там, на месте, нашел палатку и нашел людей у кедра". Присваивать эти лавры первооткрывателя в такой ситуации смысла никакого не было. Я уверен, что он на самом деле там был первым, а потом навел просто нас на палатку",

– заключил он.

