Убийство группы Дятлова раскрыли. LIVE

Прокуратура предоставит новые доказательства

Сотрудники правоохранительных органов Свердловской области, недавно вновь начавшие дело о гибели 9 туристов на Северном Урале, проводят особую пресс-конференцию. Они обещают рассказать о первых результатах своей работы и пролить свет на несостыковки в датах в официальных документах следователей Советского Союза.

12:06. Курьяков заявил, что многое знает о версии с падением ракеты, но раскрывать детали до окончательных итогов работы, не станет. Расследование же завершится лишь в августе 2019-го.

11:30. В материалах старого дела есть информация о радиации на одежде лыжников. Специалисты проведут новую современную экспертизу вещей.

11:17. Студенты группы Дятлова прожили 6-8 часов после того, как покинули палатку.

11:12. Курьяков опроверг информацию о том, что дело, которое наконец показывают общественности, – часть другого, настоящего, спрятанного советскими следователями. На самом деле все документы засекретили потому, что в деле было поручение о проведении оперативно-розыскных операций, которое до сих пор имеет гриф секретности.

11:06. Сейчас Генпрокуратура, которая не общается с дятловедами, отсекла теории, по которым трагедия произошла под присмотром органов власти. Криминальная версия также не подтвердилась.

"Никаких скрытных действий не было. Мы идем по этому пути дальше. Чтобы отсекать дальнейшие версии, мы запрашиваем документы",

– заявил Курьяков.

Ответы на свои вопросы специалисты получат, когда проведут экспертизы на месте происшествия.

11:03. Генпрокуратура уделила особое внимание записке Темпалова от 15 февраля, в которой он просил помощника узнать, говорил ли Игорь Дятлов, что его группа вернется 15-го числа, а не 12-го. Хотя уголовное дело возбудили лишь 26 февраля. По новым данным, прокурор ошибся в датах – он уезжал в Свердловск на допрос по делу некого Адама Рееба. Психолог заключил, что Темпалов был зациклен на группе Дятлова, поэтому машинально поставил такую дату.

10:50. Многие конспирологи отмечают, что в поисковой операции военные участвовали не просто так. По словам Курьякова, их привлекли, чтобы ускорить процесс.

10:48. Уголовное дело было датировано 6 февраля, то есть за несколько недель до того, как обнаружили тела погибших, из-за приказа МВД. Тогда специалисты при сдаче дела в архив проставляли даты самого раннего и позднего документа. В расследовании есть протокол допроса начальника части связи Вижайского лесоотряда от 6 февраля, который рассказал, что видел 2 группы туристов. Как считает Курьяков, этот документ, скорее всего, относился к другому делу и попал в папку о перевале Дятлова случайно.

10:45. Как передает "Газета.ру", на пресс-конференции показали оригинал уголовного дела, который представляет собой том из 400 страниц. По словам Андрея Курьякова, раскрыть правду спустя 60 лет позволят современные технологии. Сотрудники правоохранительных органов уже опросили людей – народ манси, проживающий недалеко от места происшествия. Также следователи поговорили с экспертами по геодезии и геологии.

10:38. Частные исследователи предоставили 1 февраля 2019-го таинственную записку от 15 февраля 1959 г. прокурора Ивделя Темпалова своему помощнику о том, что он отправляется на расследование в Свердловск. При этом лыжники погибли 2 февраля, а палатку нашли 26-го числа. По словам Генпрокуратуры, Темпалов просто ошибся в датах. Тем не менее специалисты пообещали, что проверят все существующие версии этой истории.

Генпрокуратура начала новое дело, так как только у этого ведомства есть полномочия расследовать трагедии после истечения их срока давности. А также чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Более того, туристы отправились в поход с задания государственных структур, поэтому необходимо рассказать правду от лица государства.

10:28. Студенты погибли в ночь с 1 на 2 февраля 1959-го. Причина смерти лыжников вызывает немало вопросов у исследователей таинственных явлений. Считается, что туристы умерли по "естественно-природным причинам". Однако уфологи придумали десятки различных версий от падения ракеты до вмешательства инопланетян.