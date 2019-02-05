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Настоящую правду о гибели группы Дятлова скрыли навсегда

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Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
продолжениеЗасекретили: в новом расследовании гибели группы Дятлова появились тайны
Пока в резонансном деле больше вопросов, чем ответов

Решение Генеральной прокуратуры о возобновлении расследования трагедии, которая 60 лет назад произошла на перевале Дятлова, вызвало интерес как у широкой публики, так и у специалистов.

Кадр youtube.com

В деле о гибели туристов в ночь на 2 февраля 1959 г. до сих пор слишком много белых пятен, считают эксперты. Так, несмотря на заявление Генпрокуратуры, бывший криминалист Владимир Анкудинов рассказал "Свободной прессе", что было несколько уголовных дел о гибели туристов и часть документов пропала или была засекречена.Кадр youtube.com

По данным источника, при расследовании этого дела врали все: и прокуроры, и военные, и спецслужбы с милицией. Шесть лет назад Евгений Окишев, который в 1959 г. был заместителем начальника Следственного отдела прокуратуры Свердловской области, признавался, что правоохранителям велели говорить о гибели туристов из-за несчастного случая. А ведь одной из версий гибели группы Дятлова было крушение ракеты, запущенной с одной из установок на Среднем Урале. Однако военные заявили, что ничего подобного в том районе не было.Кадр youtube.com

Последние 4 трупа группы Дятлова нашли только в начале мая 1959 г., и тогда же уголовное дело изъяли из прокуратуры. При этом на телах погибших студентов были чудовищные травмы, а с их одежды были срезаны куски ткани. По официальным данным, следов радиации на одежде не было обнаружено, зато был найден гептил – ядовитый компонент ракетного топлива. Отчет о вскрытии показал, что у туристов были отек мозга и легких, повреждена селезенка, присутствовали и другие серьезные изменения внутренних органов. Кадр youtube.com

В итоге ничего из вышеперечисленного не было принято во внимание, и происшествие с туристами признали несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако в то, что трагедия была вызвана стихийным бедствием, участник поисковой группы Петр Иванович Бартоломей, присутствовавший на последней пресс-конференции "Прокуратура раскрывает тайну перевала Дятлова", не верит.  

Эксперты считают, что не выглядит убедительной и попытка обвинить в ошибке прокурора города Ивдель Василия Темпалова. В феврале 1959 г. он написал записку о гибели дятловцев за 2 недели до того, как вообще стало известно о трагедии. Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства свердловской прокуратуры Андрей Курьяков заявил, что Темпалов якобы перепутал даты из-за свойств своей личности. Однако племянник Василия Темпалова Авенир Темпалов рассказал, что, по словам его дяди, дело о гибели туристов сразу ушло в вышестоящие инстанции, а психологическая экспертиза прокурора была сделана специалистами, которые даже не обратились к его родственникам.

Таким образом, ответа на вопрос о том, что же произошло 60 лет назад на Урале, пока так и нет.

Валентина МАЙОРОВА
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