Засекретили: в новом расследовании гибели группы Дятлова появились тайны

Доступ к важным архивным документам ограничили еще на 15 лет

Уголовное дело о гибели группы Игоря Дятлова не будет представлено широкой аудитории для ознакомления еще 15 лет.

Об этом ТАСС рассказал главный хранитель фондов Госархива Свердловской области Андрей Стебаков. При этом ранее Генеральная прокуратура заявила, что все документы, относящиеся к трагической смерти студентов в феврале 1959 г., открыты и не содержат грифа секретности.

Стебаков уточнил, что федеральный закон "Об архивном деле в РФ" имеет ограничение на порядок доступа к архивным документам, поэтому в ближайшие 15 лет доступ к бумагам, связанным с уголовным делом о случившейся на перевале Дятлова трагедии, будет ограниченным.

Закон устанавливает ограничение доступа на срок 75 лет со дня создания документа. Причинами могут стать сведения о личной и семейной тайне, частной жизни и сведения, создающие угрозу его безопасности, содержащиеся в бумагах.

"До истечения 75 лет доступ к документу может быть получен лишь с письменного разрешения гражданина, связанного с документом, а в случае его смерти – с разрешения наследников. Если в деле фигурируют 10 человек, как в деле по группе Дятлова, мы должны взять разрешения с каждого представителя или его наследника", – объяснил Стебаков.

Шестьдесят лет назад, в ночь на 2 февраля 1959 г., в Уральских горах погибла группа из 9 туристов под руководством Игоря Дятлова. По официальным данным, большая часть из них замерзла, но у некоторых причиной смерти стали серьезные травмы. Было выдвинуто множество версий смерти молодых людей: испытания военной ракеты, нападение беглых заключенных, колдовство, месть охотников-манси, сход лавины и ссора между самими туристами. Место гибели студентов впоследствии назвали перевалом Дятлова.