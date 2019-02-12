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"Ничего вы не видели!": спасателям запретили рассказывать о причине гибели группы Дятлова

Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
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продолжениеВ деле гибели группы Дятлова нашлась новая жертва
Свидетели трагедии до сих пор в ужасе от того, что было на зловещем перевале

Возобновление уголовного дела о гибели туристов группы Игоря Дятлова всколыхнуло и без того неослабевающий интерес к трагедии шестидесятилетней давности. Один из участников поисков туристов, погибших в далеком 1959 г. в Уральских горах, Борис Сычев рассказал, что видел на месте происшествие огненные шары, плывущие в небе.

Кадр youtube.com

По словам Сычева, однажды ночью поисковую группу разбудили дежурные, велели одеться и выйти из палаток.

"От перевала, видим – плывет по небу большой огненный шар. Внешне похожий на диск луны. Но не луна. Этот шар был больше по диаметру. И вот он отдалился от перевала, прошел несколько в стороне от нас. Яркого свечения мы не наблюдали. После скрылся за горизонтом", – рассказал Борис Сергеевич сайту "Комсомольская правда".

Он признался, что ни сам он, ни его товарищи никогда раньше такого не видели. Когда же поисковики доложили по радиосвязи обо всем в Свердловск в вышестоящие инстанции, им было приказано молчать об увиденном.

Кадр youtube.com

В уголовном деле даже есть радиограмма от 31 марта 1959 г., в которой сказано, что ранним утром дневальный Мещеряков увидел большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось в сторону туристов, а потом скрылось за горой.

"Перед тем как скрыться за горизонтом, из центра кольца появилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера луны, стала падать вниз, отделяясь от кольца", – сообщается в тексте радиограммы.

Кадр youtube.com

Однако ответа на свое сообщение поисковая группа так и не получила. По словам Сычева, когда туристы вернулись в Ивдель, на летном поле их встретили руководитель туристской секции Вишневский и какой-то неизвестный человек. Когда студенты начали рассказывать об огненном шаре, незнакомец сказал им: "Ничего вы не видели. Запомните. Ничего вы не видели!"

Кадр youtube.com

Слова Сычева подтвердил и другой участник поисковой группы Валентин Якименко. Кроме того, о полетах шаров над Северным Уралом зимой и весной 1959 г. писали местные газеты.

Кадр youtube.com

При этом военный эксперт Юрий Кнутов исключает, что шар мог появиться из-за испытаний, проводимых войсками ПВО.

"Там нет полигонов, а все стрельбы происходят только на полигонах. К тому же описание увиденного поисковиками не совпадает с реальными запусками ПВО", – подчеркнул эксперт.

Возможно, экспертиза, которую собирается провести Генпрокуратура, расставит наконец точки над i в этом запутанном деле.

Валентина МАЙОРОВА
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