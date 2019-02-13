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В деле гибели группы Дятлова нашлась новая жертва

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Обнаружен неизвестный труп, которого выдавали за одного из туристов

Трагедия, которая произошла 60 лет назад в Уральских горах, до сих пор не разгадана. Именно поэтому прокуратура возобновила расследование смерти туристов, случившейся в феврале 1959 года. Личность Семена Золотарева остается загадкой для всех исследователей этой странной истории. Фронтовик, преподаватель физкультуры, он был самым старшим членом экспедиции. Более того, до сих пор неизвестно, кто похоронен в могиле Золотарева.

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На руках у погибшего нашли странные наколки, которых при жизни никто не видел. Падчерица Золотарева Людмила Комова рассказала в эфире программы "Пусть говорят", что она не помнит никаких татуировок, и это, безусловно, очень странно.

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Кроме того, были проведены 2 генетические экспертизы останков Золотарева, которые показали взаимоисключающие результаты. Поэтому понять, кто похоронен в могиле под именем Семена Золотарева, не представляется возможным.

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Журналист Наталья Варсегова добавила, что могила Золотарева не зарегистрирована в кладбищенском архиве Екатеринбурга – по документам ее просто нет.

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Объяснения гибели туристов до сих пор не существует, однако прокуратура исключает криминальную версию и назначила экспертизу, чтобы расследовать случившуюся много лет назад трагедию.

Валентина МАЙОРОВА
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