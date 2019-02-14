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Скрывали следы: группу Дятлова изуродовали после смерти

Фото: www.globallookpress.com
В смерти туристов не было мистики

Вот уже 60 лет исследователи спорят о том, что произошло на Северном Урале 2 февраля 1959 г., когда при загадочных обстоятельствах скончались 9 студентов. Из-за обилия теорий и расходящихся фактов многие россияне верят, что лыжники умерли от сверхъестественных событий. Однако экстрасенс Зираддин Рзаев высказал свое альтернативное мнение, повергнув конспирологов в шок.

Ясновидец признался, что долго не хотел говорить о том, что на самом деле произошло с туристами. Похоже, что юбилей со дня трагедии и тот факт, что Генпрокуратура завела новое уголовное дело по факту их гибели, побудили Рзаева раскрыть подробности. Он отметил, что люди ошибаются, думая, что в этой истории замешана мистика. Более того, студентов никто нарочно не убивал.

"Эти молодые люди не должны были находиться там. Это было секретное военное испытание, они из-за этого погибли",

– заявил экстрасенс на своей странице в Instagram.

Кадр youtube.com

Он добавил, что лыжники лишились языков и глаз уже после смерти. Это сделали для того, чтобы запутать следователей. Подписчики Рзаева считают, что он прав, так как эта версия наиболее правдоподобная.

К слову, Генпрокуратура также исключила все теории, которые предполагают вмешательство потусторонних сил или пришельцев. А недавно трагедия заинтересовала и американцев. Телеканал Discovery Channel начал снимать фильм для программы "Неизвестная экспедиция". Как отмечает портал URA.RU, образы актеров из екатеринбургского театра драмы стилизованы под 1950-е годы. 

Полина ИВАНОВА
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