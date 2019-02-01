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Сегодня, 1 февраля, спустя 60 лет с момента гибели группы Дятлова в Уральских горах, Генеральная прокуратура обнародовала новые факты, выявленные в результате проверки по делу о смерти туристов в 1959 году. Информацию предоставил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
15:25. Между тем у бывшего эксперта-криминалиста Центральной уральской научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы Минюста РСФСР Владимира Анкудинова есть своя версия событий. Он считает, что причиной гибели группы Дятлова могли стать военные испытания.
В интервью "Известиям" он сообщил, что общался в 1980-х гг. с судмедэкспертом из дела дятловцев Борисом Возрожденным. "Возрожденный мне лично рассказывал, что телесные повреждения, во всяком случае у (члена группы) Дубининой, образовались в результате воздействия взрывной волны", – заявил Анкудинов. По его мнению, где-то в это время проводились испытания оружия, и ракета отклонилась от курса.
11.52. В понедельник, 4 февраля, в Екатеринбурге будут представлены новые данные, в том числе о точной причине путаницы с датой в справке Темпалова, объявил Куренной. На этом обращение Генпрокуратуры завершилось.
11:50. Начальник управления по надзору за соблюдением Федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков дал пояснения по новым документам, о которых ранее сообщили СМИ. Якобы прокурор Темпалов знал о гибели туристов за 2 недели до того, как нашли тела погибших. Однако, по мнению Курьякова, в деле произошла банальная ошибка с прочтением даты – дело гражданина Рееба, по которому Темпалов выехал в Свердловск, было направлено в суд 12 апреля 1959 года.
11:47. По словам Курьякова, 72 версии из 75 не подходят
для объяснения случившегося. Ни летающих тарелок, ни метеоритов на перевале не
было. Криминальная версия опровергается материалами дела.
11:45. Ответить на вопросы, можно ли разрезать палатку и выбраться из нее, можно будет только после поездки на перевал и проведения замеров с привлечением необходимых приборов. В настоящее время идет сбор документов и подготовка к назначению экспертиз, рассказал Курьяков.
11:40. Он подчеркнул, что, если не найти причину смерти туристов, трагедия может повториться, и добавил, что ходить зимой на такие склоны опасно.
11:35. Курьяков отметил, что уголовное дело о гибели студентов было закрыто, так как не было найдено умышленных действий третьих лиц, а 75 версий разгадки тайны появились из-за деятельности неспециалистов, которые самостоятельно выдвигали разнообразные гипотезы.
11:30. Курьяков напомнил, что по российскому законодательству у прокуратуры нет сроков давности для проверки дела. Кроме того, ведомство может проводить специальные экспертизы. В частности, специалисты оценят собранность группы Игоря Дятлова и составят психологические портреты всех ее участников.
11:25. Курьяков объяснил, для чего возобновили расследование гибели группы. Он напомнил, что туристы пошли в поход от государственных организаций. Маршрут группы Дятлова был согласован работниками госструктур, и от лица государства нужно найти причину смерти девяти человек.
11:19. Юрист подчеркнул, что Генпрокуратура непременно расследует все обстоятельства и установит причины гибели группы Игоря Дятлова.
11:15. Куренной зачитал доказательство того, что трупы погибших студентов не перемещали после смерти.
11:10. Куренной объявил, что Генпрокуратура привлечет экспертов для проверки трех из 75 версий. Проверять будут варианты, связанные с природными явлениями: лавину, ураган и так называемую "снежную доску". В марте на перевал Дятлова отправится группа экспертов, которые поставят палатку и восстановят картину трагедии. Представитель ведомства заявил, что криминальная версия полностью исключается.
11:05. Новые документы по перевалу Дятлова, о которых недавно написали СМИ, Куренной назвал псевдомедиасенсацией. По его словам, записка, о которой идет речь, датирована 15 февраля, между тем студенты погибли 2 февраля, а пустую палатку нашли лишь 26 февраля. Поэтому прокурор Темпалов просто не мог выезжать 15 февраля с докладом по делу, подчеркнул представитель ведомства.
11:03. Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной начал выступление. Он подчеркнул, что только у ведомства есть полномочия на проведение проверок – у всех других истек срок давности.
10:50. Исследователь трагедии Евгений Буянов разделяет все версии смерти туристов на 4 группы.
10:45. Так, весьма популярна среди дятловедов так называемая "аномальная" версия. Холодная плазма, шаровая молния, инфразвук – все эти гипотезы выдвигались экспертами для объяснения гибели группы. Как подчеркивает исследователь Буянов, аномальным в тот момент был лишь пик солнечной активности, который вызвал невероятный всплеск аварийности – хотели даже запретить туристам идти в горы.
10:35. Некоторые исследователи считают, что трагедия была вызвана техногенными причинами. На месте гибели группы якобы видели огненные летающие шары, а на одежде погибших нашли следы радиации. По мнению Евгения Буянова, она также бездоказательна – никаких запусков ракет в том районе не проводилось, а огненные шары были вызваны запуском ракет с Байконура, подчеркнул исследователь.
10:30. Существует и криминальная версия гибели группы, однако, по мнению эксперта, никаких реальных фактов, подтверждающих ее, нет.
10:25. Самой убедительной версией смерти туристов Буянов считает "естественно-природную". Группа состояла из не самых подготовленных путешественников, а поход, в который они пошли, отличался повышенной сложностью. Не готовые к столкновению с суровой уральской зимой студенты просто замерзли.
10:20. Однако стоит отметить, что мистика сопровождала группу Дятлова с самого начала похода. Конечным пунктом путешествия туристов была гора Отортен, ее название переводится с языка манси, кстати, как "не ходи туда", а гора, на которой погибли путешественники, называется Холатчахль, что означает "Гора мертвых". По легенде, когда-то там погибли 9 шаманов – столько же, сколько было и туристов, отмечает "Пятый канал".
10:15. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 г., однако до сих пор загадка смерти студентов не дает покоя исследователям таинственных явлений. За прошедшее время неоднократно выдвигались самые фантастические версии, которые объясняли случившееся.
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