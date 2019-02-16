Дьявол кроется в деталях: шведы приоткрыли завесу тайны над перевалом Дятлова

Жутким травмам погибших нашли объяснение

Смерть лыжников стала одной из главных загадок ХХ века.

Случившееся на перевале Дятлова до сих пор не могут понять. Над страшной гибелью группы ломают головы ученые и обыватели. Недавно к делу подключилась Генпрокуратура. Таинственное происшествие, которое стоило жизни девятерым дятловцам, привлекло внимание шведских исследователей.

Они организовали собственную экспедицию на Северный Урал, дабы увидеть своими глазами место трагедии. Ученые выдвинули свою версию случившегося на перевале. В частности, шведы рассказали о травмах лыжников. Напомним, некоторые исследователи считают, что изувечить дятловцев могли уже после смерти, чтобы скрыть следы.

Так, у одной из женщин не было глаз и языка, у других членов группы – раздроблены грудные клетки. Существует и множество конспирологических версий. Однако никакой мистики или следов атаки пришельцев шведы не обнаружили.

"Я думаю, их накрыла необычайно сильная буря. Думаю, они боялись, что палатку сдует, и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль. Я сам попадал в такие ветра на горе Арарат, это трудно представить, если сам такого не испытывал. Совершенно неожиданно ветер вдруг начинает дуть со скоростью от 20 до 30 метров в секунду, и ты едва стоишь на ногах",

– считает археолог Ричард Хольмгрен.

Однако его коллегаАндреас Лильегрен не берется утверждать, что дятловцев убила стихия.

"Я предпочитаю сохранять ореол загадочности и думать, что это военные. Но я тоже готов склониться к версии, что это мог быть природный феномен",

- приводит его слова Aftonbladet.

Природными явлениями, казалось бы, можно объяснить и загадочные травмы лыжников.

"Их грудные клетки могли быть раздроблены уже после смерти под давлением снега. Тела пролежали там два с половиной месяца, прежде чем их нашли. Женщина, у которой, как говорят, не было глаз и языка, лежала лицом в текущем ручье, так что, возможно, речь идет об обычном разложении", – говорит Хольмгрен.

Тем не менее, исследователи понимают, что, скорее всего, правду так никто и не узнает. Объяснение страшной смерти группы не может быть столь очевидным. При рассмотрении той или иной версии начинают всплывать нестыковки, которые рушат все.

"Тайна экспедиции Дятлова кроется скорее в мелочах. Повреждения черепа и радиоактивный след трудно объяснить. И нет никакой логики в том, что они прорезали стенку палатки и выскочили в бурю, не взяв с собой одежды", – заключил археолог.