Новый тупик: основную версию гибели группы Дятлова опровергли

Туристы не могли умереть из-за природного катаклизма

Начавшееся расследование по трагедии на Северном Урале, где 2 февраля 1959 г. скончались 9 лыжников, привлекает все больше внимания различных специалистов. Пока Генпрокуратура полагает, что студенты могли погибнуть от схода лавины или снежных плит. Однако эксперты уверены, что в окрестностях горы Отортен не бывает землетрясений, которые бы вызвали обвал снега.

Старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН Владислав Щапов считает, что этот район не лавиноопасный. Специалист отмечает, что на перевале Дятлова невозможно почувствовать подземные толчки. К тому же Уральские горы не наклонены под таким углом, что с них может сойти снег.

"Перевал Дятлова – это холм, на который можно запросто заехать на легковой машине. Это не скала и не обрыв. На обсуждаемом нами участке землетрясение не могло вызвать сход лавин",

– заявил Щапов агентству ТАСС.

Более того, предположения о том, что ураган убил лыжников, также не оправданы. Так как в этой местности бывают только сильные ветра, от которых можно укрыться, перейдя за холм.

По официальной версии, группа Дятлова замерзла насмерть. Однако некоторые туристы скончались от полученных травм. Несостыковки в деле советских следователей, а также таинственные обстоятельства взывают у конспирологов массу вопросов.

Существует множество теорий о том, что на самом деле произошло на Северном Урале: от ссоры между студентами и нападения беглых заключенных или коренных жителей манси до падения ракеты и атаки инопланетян. Тем не менее Генпрокуратура недавно исключила все мистические гипотезы.