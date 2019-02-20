Новая напасть: трагедия на перевале Дятлова может повториться

Власти предпринимают серьезные меры по обеспечению безопасности

Администрация Североуральского городского округа обратилась с просьбой к туристам и местным жителям, попросив их не выходить в походы в район гор Кумба, Золотой камень, Брусковая и плато Кваркуша. В четверг, 21 февраля в этом районе ожидается падение ступени ракеты-носителя "Союз 2.1б", которую запустят с космодрома Байконур.

"В связи с запуском космического аппарата "Египтсат-А" с 21-00 19 февраля 2019 года запрещен доступ населения в район возможного падения отделяющихся ступеней ракеты и выставлены контрольно– наблюдательные посты до особого распоряжения", – сообщается на сайте городского округа.

Район, обозначенный в документе, находится примерно в 100 км от знаменитого перевала Дятлова, где 60 лет назад погибла группа из девяти туристов. Кстати, по одной из версий, лыжники встретили свою смерть из-за испытаний секретной ракеты. Запреты и наблюдатели помогут не допустить повторения трагедии шестидесятилетней давности в Уральских горах.



В феврале этого года Генеральная прокуратура объявила о возобновлении расследования дела о гибели группы Дятлова. Уже в марте представители прокуратуры Свердловской области и эксперты отправятся на Урал, чтобы выяснить причины смерти студентов.