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Стали известны подробности гибели участницы группы Дятлова

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Самая юная участница похода умерла страшной смертью

Прошло 60 лет с февральской ночи, погубившей 9 туристов на Урале, однако в СМИ появляются все новые и новые подробности трагедии, случившейся на перевале Дятлова.

Людмила Дубинина была самой младшей участницей похода, она училась на четвертом курсе строительного факультета Уральского политехнического университета, а родилась 12 мая 1938 г. в Архангельской области.  Кадр из фильма

В зимнем походе с группой Дятлова Люда не смогла подружиться с остальными туристами. Записи из ее дневника показывают, что она частенько была в дурном настроении и не особенно стремилась помогать другим участникам группы.

При этом родители Людмилы первыми забеспокоились о судьбе дочери. Убитый горем отец девушки обвинил в гибели туристов организаторов похода. 

"Отправить людей в опасный для жизни поход по горно-таежной, ненаселенной местности, где в январе-марте имеют место сильные бураны... совершенно не проводя проверку прохождения маршрута и состояния группы... это значит бросить людей... в опасных условиях на произвол судьбы, что является большим уголовным преступлением", - 

приводит "Газета.ру" отрывок из его выступления в качестве свидетеля на допросе. Обезображенное тело Людмилы спасатели смогли найти только в мае. Преклонив колени, она стояла, опершись грудью на уступ у ручья. Куртки не было, брюки были обожжены, левая нога завернута в кофту. Кадр из фильма

Судмедэксперт отметил, что у девушки не было глазных яблок и языка, а мягкие ткани лица разложились. Ее ребра были переломаны с обеих сторон – студентка умерла из-за обширного кровоизлияния в сердце, множественных переломов и кровотечения.Кадр из фильма

"Смерть Дубининой насильственная...Повреждения прижизненного характера и являются результатом воздействия большой силы с последующим падением, броском или ушибом области грудной клетки Дубининой", - 

написал эксперт Борис Возрожденный в своем заключении.



Валентина МАЙОРОВА
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