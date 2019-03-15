"Подкинет грязные трусы": Малахова припечатали за перевал Дятлова

Экспедиция с участием ведущего на место гибели альпинистов взбесила зрителей

Мистическая смерть дятловцев до сих пор не разгадана. Наряду с экспертами и конспирологами расследовать загадку века пытаются и журналисты.

Сегодня в передаче "Прямой эфир" Андрей Малахов анонсировал новый поход на перевал Дятлова. Участники экспедиции намерены раскрыть правду о том, что же все-таки случилось в горах Северного Урала зимой 1959 года. Сотрудники "Комсомольской правды" и журналисты телеканала "Россия-1" отправятся туда вместе со специалистами, чтобы увидеть все своими глазами.

"Вместе со специалистами – геодезистами, гляциологами, судмедэкспертами – нам предстоит изучить склон, где стояла палатка, просчитать и измерить весь маршрут дятловцев, проанализировать возможный сход на палатку снежной доски, осмыслить на месте прочие версии трагедии. Действия специалистов будут зафиксированы с помощью видео– и фотосъемки", – отмечается в материале КП.

При этом родственники погибших дятловцев новое расследование одобрили.

"Мои родители умерли, так и не узнав, почему погиб их сын. Они очень тяжело переживали эту трагедию", – рассказала сестра Рустема Слободина, одного из членов группы.

Она поблагодарила участников экспедиции за то, что продолжают разбираться в случившемся.

Напомним, ранее Генпрокуратура России обнародовала новые факты о гибели альпинистов на перевале Дятлова.

Между тем муссирование трагедии пришлось по вкусу далеко не всем. В Сети многие россияне выразили негодование. Пользователи считают, что в этом жутком деле пора поставить точку и прекратить, наконец, бесконечные обсуждения. Досталось и Андрею Малахову, который разместил анонс передачи в своем Instagram (орфография и пунктуация авторов сохранены).



"Перевал Малахова.....", "Пусть Малахов героев своих программ туда возьмет. Авось не вернутся", "Ну, наконец-то!!!! Малахов-то точно докопается до истины! Но, для верности, я бы всё-таки включил в состав экспедиции Бузову с Басковым, а то может не сдюжить Андрей", "Пора родственникам погибших поставить точку в этом деле. Запретить всем копаться в тайне гибили их близких. А кто не поймет этого то тащить тупых за шкирку в суд с выплатой ущербов. Пора закончить эту пляску на горе людей", "возьмите с собой съемочную группу фильма брат-3 в полном составе, веселее будет", "Началось с трагедии, заканчивается фарсом!" "Экспедиция с Малаховым окончательно затопчет все следы и уничтожит улики", "Глравное, не забыть отправить специалиста по ДНК и мини-лабораторию", "Тайну этого события уничтожили давным давно. Что там можно найти 60 лет спустя? Уже ничего нового. Ну если только Малахов подкинет какие-то "грязные трусы",

– высказались комментаторы.