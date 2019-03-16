Посланники Нибиру растерзали группу Дятлова

Уфологи нашли странное объяснение огненным шарам на перевале

Тайну гибели группы Дятлова не могут разгадать на протяжении 60 лет. Эксперты находят все новые версии трагедии, тем самым усложняя расследование. Во время телепередачи "Прямой эфир" участник поисковой операции в 1959 году Сергей Соргин утверждает, что видел в небе странные огненные шары.

По его словам, они прилетали со стороны Байконура. Объекты приблизились к очевидцам и проплыли над гребнем ближайшей горы. При этом всех охватил необъяснимый страх и ужас.

Конспирологи сразу же взяли эту версию и предположили, что, возможно, недалеко от места остановки группы Дятлова приземлилось НЛО, передает VistaNews. Они якобы даже могли быть первыми посланцами таинственной планеты Нибиру, что, конечно, маловероятно.

Версия о пришельцах-убийцах выглядит несостоятельно – слишком мало доказательств. Однако о светящихся шарах сообщали ранее и другие люди, которые находились на перевале.

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции туристов, которые планировали совершить восхождение на высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля Дятлов и еще восемь членов его группы погибли при невыясненных обстоятельствах.

Опытные молодые люди, совершавшие восхождение в гору не в первый раз, почему-то оказались полураздетыми, некоторые без обуви и почти все без верхней одежды. Странным является и то, что палатка была изрезана, – ребята выбирались из нее наспех, также по неизвестной причине. Много вопросов вызывают и травмы погибших: следы носового кровотечения как при баротравме, повреждения внутренних органов, многочисленные переломы костей, и все это при отсутствии следов внешнего воздействия.