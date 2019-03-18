Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Эксперт Эдуард Туманов, участвующий в экспедиции на Урал, высказал
свою версию о повреждениях, найденных на телах. Он считает, что некоторые
травмы были получены за сутки до наступления смерти.
"Это ссадины и кровоподтеки, характерные для травм от тупых предметов: кулака, ветки, любого твердого тупого предмета. Это указывает на то, что давность травмы больше тех минут, часов, которые могли возникнуть до драмы. А образоваться они могли как в ходе массовой драки, так и в каких-то других событиях",
– рассказал он "КП".
Туманов предполагает, что туристы могли подраться с кем-то в районе перевала. Однако, кто это мог быть эксперт не знает.
Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку и пять замерзших тел. Трупы остальных обнаружили в мае, почти все – разутые и полураздетые. У некоторых – смертельные травмы. Что произошло на перевале, непонятно до сих пор.
Официальной версией случившегося считают природные условия: студентов выбрали неподходящее место для ночевки. Однако, есть версии, что группа погибла из-за химических паров, стала жертвой шаманов или планировала побег из СССР, но он не удался.
Ранее Утро публиковало тест на знание фактов трагедии.
США накажут Россию за поддержку президента Венесуэлы
Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали