На драку указывают травмы погибших туристов

Эксперт Эдуард Туманов, участвующий в экспедиции на Урал, высказал свою версию о повреждениях, найденных на телах. Он считает, что некоторые травмы были получены за сутки до наступления смерти.



"Это ссадины и кровоподтеки, характерные для травм от тупых предметов: кулака, ветки, любого твердого тупого предмета. Это указывает на то, что давность травмы больше тех минут, часов, которые могли возникнуть до драмы. А образоваться они могли как в ходе массовой драки, так и в каких-то других событиях",

– рассказал он "КП".

Туманов предполагает, что туристы могли подраться с кем-то в районе перевала. Однако, кто это мог быть эксперт не знает.

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку и пять замерзших тел. Трупы остальных обнаружили в мае, почти все – разутые и полураздетые. У некоторых – смертельные травмы. Что произошло на перевале, непонятно до сих пор.

Официальной версией случившегося считают природные условия: студентов выбрали неподходящее место для ночевки. Однако, есть версии, что группа погибла из-за химических паров, стала жертвой шаманов или планировала побег из СССР, но он не удался.

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