Наконец-то: Малахов вот-вот раскроет тайну перевала Дятлова

Пролить свет на детали давней трагедии помогут старые деревья

В горы Северного Урала, где 60 лет назад при не выясненных до сих пор обстоятельствах погибли 9 членов группы Игоря Дятлова, отправилась команда экспертов, в число которых вошел и телеведущий Андрей Малахов.

Ранее неоднократно выдвигались версии, что туристы пали жертвами испытаний секретного советского оружия, проводившегося в то время. Однако только теперь есть реальный шанс проверить это.

"Ходят слухи, что здесь испытывали ядерное оружие, и туристы попали под перекрестный огонь... Дело в том, что на телах некоторых погибших была обнаружена радиация", –

приводит сайт "Комсомольская правда" слова главного редактора Радио "КП" Андрея Горбунова. Журналист добавил, что установить истину помогут безмолвные свидетели той давней трагедии – деревья, растущие в горах.

"Мы нашли березу, которой 70 лет, в 1959 году она точно здесь росла. Сделали спил – в ближайшее время отдадим его специалистам в Москве, чтобы они определили, был ли превышен фон радиации. На годовых кольцах ствола это должно было отразиться", –

объяснил Горбунов. В понедельник, 18 марта, прямо на перевале прокуратура проведет следственный эксперимент, а журналисты воссоздадут обстановку последних часов перед происшествием. Для этого будет задействован специальный реквизит. Администратор журналистской экспедиции рассказал, что на склоне горы поставят палатку, подобную той, которой пользовались туристы 60 лет назад.

Кроме того, прокуратура проверит, могло ли туристов что-то ослепить, а специалист по снегу и льду – гляциолог – рассмотрит природную версию: могла ли на дятловцев сойти лавина.

Девять туристов, отправившихся в поход под руководством Игоря Дятлова, пропали в горах Северного Урала в феврале 1959 года. Спасатели нашли разрезанную палатку и замерзшие тела студентов с ужасными травмами через месяц.

