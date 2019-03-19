Гиблое место: Малахов добрался до костей

Поездка ведущего "Прямого эфира" разбудила нешуточные страсти

Андрей Малахов прилетел на Урал. Он отправился туда не случайно – решил своими глазами посмотреть на место, где в 1959 г. при странных обстоятельствах погибла группа советских туристов. Оказавшись у мемориала памяти жертв, шоумен сфотографировался и опубликовал кадр на своей странице в Instagram.

"На пути на перевал Дятлова",

– уточнил он, где находится. И заверил, что скоро на канале "Россия 1" появятся "новые шокирующие подробности гибели туристов".

Поклонники живо отреагировали на его сообщение. Фанаты сильно переволновались:

"Ты что там забыл ? Место-то гиблое", "Ничего себе! Не боитесь, Андрей?", "Удачи вам и сил ! Пусть все получится. Возвращайтесь", "Берегите себя"", Андрюша, ну Вы там поаккуратнее", "Будьте осторожны!", – спрашивали, предупреждали и буквально молили они кумира. Кто-то многозначительно добавил: "Да... Поздно спохватились... Можно догадываться что произошло, я знаю что, но говорить нельзя вслух, не поверят все равно... Андрей, Вы зря туда поехали, берегите себя".

Большинство остались недовольны тем, что так долго обсуждается этот факт.

"Может хватит уже эту историю жевать?.. Уже была куча эфиров, и гости говорят одно и то же – ничего нового", "Сколько можно мусировать эту тему спустя 60 лет?", "Зачем? Тебе это надо?", "Ага, 70 лет никто разгадать не мог, отчего люди погибли. А эти за одну коммандировку разабрались", "Кому? Зачем? Неинтересная история.....Два года о перевале в анонсе сенсация... и ни одного нового предположения...", "Это тайна тайная", "Андрей, ну правда, Вы не утомились еще так часто нас шокировать?", "Надоело о них слушать... По всем каналам... придумайте что-то не как у всех... Реально утомили однообразием...", "Шокирует то что одно и то же перетирают НАДОЕЛО... Андрей Малахов становится скучным", "Подробности о гибели,а фото улыбающегося Малахова",

– возмущались они. Некоторые высказали собственные версии давней истории:



"Кому это интересно? Наверняка это были испытания химоружия или что-то еще...", "Зачем тратить деньги и силы на эту командировку? Студентов убили, оказались не в то время, не в том месте... Вот и вся тайна", "И так понятно: глаза и язык вырезали, чтобы лишнего не увидели и не рассказали...остальные на морозе и так бы умерли... без верхней одежды...",

А остальные напоследок выразили свою точку зрения. "Унесли тайну ребята с собой, оставили б их уже в покое!", "Никто ничего не узнает, пустая трата времени! Займитесь решением жизненных проблем народа а не мистикой!", "Ничего нового не скажут, мусолят: абы да кабы", "Надо найти толкового экстрасенса он уж точно скажет, что произошло. А так одна болтовня", – отметили такие.

Ранее стало известно, что в горы Северного Урала, где 60 лет назад при до сих пор не выясненных обстоятельствах погибла группа Игоря Дятлова, отправилась команда экспертов. Вместе с ними пустился в путь и телеведущий Андрей Малахов.

До этого сам шоумен на одном из "Прямых эфиров" анонсировал этот поход. Он рассказал, что участники экспедиции собираются докопаться до истины о том, что на самом деле произошло в том месте зимой 1959 года.

В начале февраля 1959 г. девять человек во главе с Игорем Дятловым умерли при загадочных обстоятельствах. В этом году Следственный комитет России установил, что их палатка оказалась под снежным завалом, туристы растерялись, и погибли из-за ураганного ветра.

Каких только предположений не высказвали по этому поводу. Не так давно, к примеру, один эксперт не так давно заявил, что группу Дятлова избили за несколько часов до смерти. А уфологи назвали виновников трагедии. По их словам, туристов растерзали посланники Нибиру. И мнений о причинах огромное количество, а загадки так и остались.

Удастся ли экспедиции, в состав которой вошел Андрей Малахов, раскрыть тайну – большой вопрос...