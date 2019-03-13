Малахова отправили на пенсию

Поведение телеведущего возмутило фанатов

Андрей Малахов разместил в соцсети новый снимок, на котором показан с женой и приятелями. Они сидят за столом и с улыбками рассматривают фото на телефоне в руках супруги шоумена.

"Лицо мамы и папы,когда они с гордостью показывают фотки с сыном друзьям!"

– отметил ведущий "Прямого эфира" под кадром. Фанаты отреагировали на пост сразу.



Злопыхатели бурно выразили эмоции, припомнив шоумену все его "грехи" и

"Малахов всех раздевает, а семью за семью печатями держит", "Всех чужих показывает, а своего прячет...", "Чужие семьи наизнанку выворачивает, а свою оберегает и показать сына слабо...", "Описал как отрезал", "Семья прекрасная, но то что Вы показываете в "Прямом эфире"... за гранью. Вы теряете свою аудиторию, нормальные люди не хотят смотреть на Гогена". "Малахов,не пора ли в Апатиты на пенсию?

Тем самым намекая что шоумену пора вернуться в город в Мурманской области России, откуда он родом. Некто ехидно заявил, что "мажоры собрались на тусню".

Остальные были настроены благодушно. Они жалели, что не увидели сына звезды экрана.

"Лучше бы нам показали... так охота на маленького Малахова посмотреть", "Так хочется узнать, на кого же похож Ваш малыш", "Нам тоже покажите... как папа, красавчик, наверное", "Зачем людей дразнить? Не выкладывай!", "Вы собираетесь показывать ребенка нам или предпочитаете растить его "без камер"?, "Боитесь сглаза!? Мальчик уже большой" , "Ах, как хочется его увидеть, я представляю какой он пупс", – делились впечатлениями фолловеры.

Остальные восхищались Андреем, его женой и их чувствами, отразившимися на лицах:

"Милота!", "Какая прелесть", "Долгожданный сынуля!", "Гордость, нежность, а еще это зарубка на сердце на всю жизнь", "Андрей Вы светитесь!", "Умиленные лица!.. Фото окутанное любовью!", "Счастливые и красивые", "Какие вы с Наташей классные!", "Довольные такие лица", "Вы прекрасны! Можно смотреть бесконечно!", "Молодцы Малаховы", "Столько нежности во взгляде", "Какое блаженство", "Приятно смотреть на искренние эмоции любящих родителей",

Они даже потребовали: "Повторить!.. Еще сына или дочь!" .

На самом деле Малахов еще ни разу не показал фанатам сынишку. Ранее он заинтриговал их, появившись с малышом на руках.

Между тем имя наследнику телеведущего выбирали всей страной. Первый и такой долгожданный ребенок шоумена появился на свет 16 ноября 2017 года